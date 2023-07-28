Мостовой о лучшем легионере РПЛ: «Халк – самый яркий. Малком был на невероятном уровне в прошлом сезоне, но этого мало»

Александр Мостовой назвал экс-игрока «Зенита» лучшим легионером в истории РПЛ.

– Я думаю, что это , лично для меня это так. Понятно, что со мной могут поспорить, но это непростой вопрос, конечно.

Много ярких ребят играли у нас, но Халк – самый яркий из всех.

– Малком?

– Ну, наверное, нет. В топ-5 он точно войдет. В прошлом сезоне был на невероятном уровне, но этого мало. Если бы он остался еще на год, то можно было лучшим считать его, – сказал бывший полузащитник «Спартака».