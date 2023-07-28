Мостовой о лучшем легионере РПЛ: «Халк – самый яркий. Малком был на невероятном уровне в прошлом сезоне, но этого мало»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Халк Малком Футбол

Александр Мостовой назвал экс-игрока «Зенита» лучшим легионером в истории РПЛ.

– Я думаю, что это Халк, лично для меня это так. Понятно, что со мной могут поспорить, но это непростой вопрос, конечно.

Много ярких ребят играли у нас, но Халк – самый яркий из всех.

– Малком?

– Ну, наверное, нет. В топ-5 он точно войдет. В прошлом сезоне Малком был на невероятном уровне, но этого мало. Если бы он остался еще на год, то можно было лучшим считать его, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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11 комментариев

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Artie Bukko
Ответ JENNINGS
Строго лучшего выбрать очень трудно, но в топ-5 однозначно войдёт Халк, остальные - Вагнер Лав, Домингес, Данни и … 5-й - по личным предпочтениям)
Домингеса, наверно, необязательно в топ 5. Халк Вагнер и Данни сто процентов. Туда же Промес.
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Доктор Верховцев
Ответ Новый тренер ФК Спартак
С Лавом и праймовым Карвалью этот Халк и рядом не стоял
Потому что они стояли, а Халк играл.
+14
-6
+8
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JENNINGS
Строго лучшего выбрать очень трудно, но в топ-5 однозначно войдёт Халк, остальные - Вагнер Лав, Домингес, Данни и … 5-й - по личным предпочтениям)
+3
-2
+1
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TheSportNik
Лучший Вагнер Лав, который и сейчас в Бразилии в серии В забивает голы, недавно пару дней назад победный гол забил.
+4
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svft
Хульк - как его Симеоне называл, когда футболку просил
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Spartakus1984
Реальный уровень,тот который показан на длинной дистанции,и это Промес, который каждый год его демонстрирует в РПЛ. Это факт.
+3
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Ilovethisgame77
Халк, Вагнер Лав, Промес, Данни, Вернблум
+1
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KOTOV71
Мукунку!
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Бедякович
Норма - трезвость жизни!
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hupoki
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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