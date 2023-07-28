Мостовой о лучшем легионере РПЛ: «Халк – самый яркий. Малком был на невероятном уровне в прошлом сезоне, но этого мало»
Александр Мостовой назвал экс-игрока «Зенита» лучшим легионером в истории РПЛ.
– Я думаю, что это Халк, лично для меня это так. Понятно, что со мной могут поспорить, но это непростой вопрос, конечно.
Много ярких ребят играли у нас, но Халк – самый яркий из всех.
– Малком?
– Ну, наверное, нет. В топ-5 он точно войдет. В прошлом сезоне Малком был на невероятном уровне, но этого мало. Если бы он остался еще на год, то можно было лучшим считать его, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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