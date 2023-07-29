Мостовой о тренерской карьере: «Поработал бы в РПЛ, но не в Первой и не во Второй лигах. Мне не 30 лет, я всю жизнь проиграл в футбол»
Александр Мостовой сказал, что не готов работать тренером в низших дивизионах.
«Тренерская карьера? Пока никакой конкретики. Поступили на учебу – получить лицензию. Без нее сейчас нигде нельзя.
Поработал бы в высшей лиге, но не в Первой и не во Второй. Не в обиду никому, но мне не 30 лет. Я всю жизнь проиграл в футбол.
Поработал бы в Испании? Да, конечно», – заявил бывший футболист сборной России и «Сельты».
---
Ну и кто назначит тренером человека, который все время проигрывает?