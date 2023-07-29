Мостовой о тренерской карьере: «Поработал бы в РПЛ, но не в Первой и не во Второй лигах. Мне не 30 лет, я всю жизнь проиграл в футбол»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Вторая лига Футбол

Александр Мостовой сказал, что не готов работать тренером в низших дивизионах.

«Тренерская карьера? Пока никакой конкретики. Поступили на учебу – получить лицензию. Без нее сейчас нигде нельзя.

Поработал бы в высшей лиге, но не в Первой и не во Второй. Не в обиду никому, но мне не 30 лет. Я всю жизнь проиграл в футбол.

Поработал бы в Испании? Да, конечно», – заявил бывший футболист сборной России и «Сельты».

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57 комментариев

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Истинный зенитовец
А в итоге тренирует Виктора Бута
+64
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+64
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corazón blanco
Гвардиола, Зидан все начинали с низов и только Мостовой играл футбол и сразу ему клубы высшей лиги подавай
+56
-1
+55
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de-fussball
Я всю жизнь проиграл в футбол.
---
Ну и кто назначит тренером человека, который все время проигрывает?
+25
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Игорь Пичугин
Черчес тоже не мог мяч на чеканить, когда за Дрезден играл, но стал тренером с мировым именем.
Галактического масштаба
+18
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+18
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kostyan89
По-моему он уже тупо стебется) для того, чтоб оставаться в повестке
+12
-2
+10
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Док163
Тыщу раз все таки не каждый набить может!
+11
-1
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Артур Ганненко
Сколько можно постить одно и то же? Все уже поняли, что Мостовой, мягко скажем, не слишком умён и может лишь одну белеберду постоянно повторять. Но зачем это постить каждую неделю?
+9
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Артём Околович
Ответ kostyan89
По-моему он уже тупо стебется) для того, чтоб оставаться в повестке
к сожалению, он просто шиз. я уже пару лет от него ничего разумного не слышал
+9
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Jadie James
Ответ Мистер Громов
Гвардиола год тренировал Барселону Б и далее уже основную Барселону. Зидан был год ассистентом, 2 года тренировал Кастилью и пришёл в основной Реал. Не такие уж это и низы)
Что мешает Александру Бестолкоаскому станет ассистентом, тренером дубля?
+5
0
+5
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CriminalJoint62
Мостовому дай условный Пари НН, и он будет бодаться с Зенитом за первое место. Очевидно что это звонок сверху не допускать его до тренерского мостика
+4
0
+4
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УсыЧерчесова
Прекрасно понимаю Александра! Я тоже всю жизнь играю в футбол, можно меня поставить тренером клуба РПЛ? Я легко отличаю офсайд от аута, предложения пишите в личку
+5
-1
+4
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WhatZ
Вот дядя Ваня всю жизнь работал охранником в магазине (даже в хороших магазин работал), но сейчас он хочет попробовать себя директором магазина. И не какой-то "Ягодки" у дома, а сразу "ЛеруаМерлен" или "Ашана". Только учиться и делать что-либо для этого он не будет. Ну а что, он же всю жизнь в магазине работал!
+3
0
+3
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deimon7.7
Ответ Мистер Громов
Гвардиола год тренировал Барселону Б и далее уже основную Барселону. Зидан был год ассистентом, 2 года тренировал Кастилью и пришёл в основной Реал. Не такие уж это и низы)
А если Мостовому предложат тренировать дубль спартака, то ты думаешь он согласится?) Это же получится, так сказать, что Мостовой под Абаскалем тренирует 😁
+3
0
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Не придумал...
Вчерашний матч доказал, что мостовой возьмёт с условной ососуной чемпионат Испании.
+3
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адекват
«Был царь - не спорю, но он самолеквидировался»(с)
+2
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Gustav Ekman
Нужно видимо вспомнить , что к примеру Клаудио Раньери в прошлом сезоне работал в серии Б
+2
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Док163
Ответ Игорь Пичугин
Черчес тоже не мог мяч на чеканить, когда за Дрезден играл, но стал тренером с мировым именем.
Ахахаххахах смешно. Спасибо.
+2
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Гриша
Мостовой как уборщик в туалете в аэропорту) я говорит - авиацию люблю))
+2
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Дмитрий Федоров
Спортс, пожалуйста , он 30 лет одно и тоже говорит . Хватит
+2
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Опа, Митяй
Спортс просто одну и ту же новость постит каждый день. Я года два читаю это, слово в слово
+2
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arisstopane
Ответ Опа, Митяй
Спортс просто одну и ту же новость постит каждый день. Я года два читаю это, слово в слово
так они ему микрофон под кожу вживили, а как снять не знают...
+1
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Игорь Пичугин
Ответ Не придумал...
Вчерашний матч доказал, что мостовой возьмёт с условной ососуной чемпионат Испании.
Если ещё состав Бутом усилит.
+1
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crazy_elky
Забыл добавить что может мяч 100 раз набить. А то как то несолидно звучит сейчас.
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Вадим Сопов
Ответ УсыЧерчесова
Прекрасно понимаю Александра! Я тоже всю жизнь играю в футбол, можно меня поставить тренером клуба РПЛ? Я легко отличаю офсайд от аута, предложения пишите в личку
Написал, по итогу взяли Личку
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#SharkTeam
Ответ kostyan89
По-моему он уже тупо стебется) для того, чтоб оставаться в повестке
Вряд ли стеб такого рода поможет ему в карьере
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