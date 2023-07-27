«Барса» сегодня зарегистрирует новичков – Ла Лига учла отложенные платежи от компаний, купивших акции Barca Studios

«Барселона» сегодня сможет зарегистрировать 8 игроков, в том числе новичков.

Речь идет о Рональде Араухо, Маркосе Алонсо, Иньяки Пенье, Серджи Роберто, Алексе Бальде, Илкае Гюндогане, Ориоле Ромеу и Иньиго Мартинесе.

Каталонский клуб получил соответствующее разрешение от Ла Лиги, которая учла отложенные платежи от компаний, купивших акции Barca Studios.

Прошлым летом «Барселона» продала 24% акций Barça Studios компании Socios.com за 100 млн евро и еще 24% - компании Orpheus Media за ту же сумму.

Первые платежи поступили «блаугране» по 10 млн евро, оставшиеся, согласно договоренностям – три транша по 30 млн от каждой компании.

Первый из них (на общую сумму 60 млн) «Барса» должна была получить до конца июля, но в итоге платеж был перенесен на конец года, что и вызвало запрет на регистрацию футболистов.