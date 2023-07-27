«Барса» сегодня зарегистрирует новичков – Ла Лига учла отложенные платежи от компаний, купивших акции Barca Studios

Теги Барселона Ла Лига бизнес Илкай Гюндоган Маркос Алонсо Ориоль Ромеу Серджи Роберто Иньиго Мартинес Иньяки Пенья Рональд Араухо Алекс Бальде Футбол

«Барселона» сегодня сможет зарегистрировать 8 игроков, в том числе новичков.

Речь идет о Рональде Араухо, Маркосе Алонсо, Иньяки Пенье, Серджи Роберто, Алексе Бальде, Илкае Гюндогане, Ориоле Ромеу и Иньиго Мартинесе.

Каталонский клуб получил соответствующее разрешение от Ла Лиги, которая учла отложенные платежи от компаний, купивших акции Barca Studios.

Прошлым летом «Барселона» продала 24% акций Barça Studios компании Socios.com за 100 млн евро и еще 24% - компании Orpheus Media за ту же сумму.

Первые платежи поступили «блаугране» по 10 млн евро, оставшиеся, согласно договоренностям – три транша по 30 млн от каждой компании.

Первый из них (на общую сумму 60 млн) «Барса» должна была получить до конца июля, но в итоге платеж был перенесен на конец года, что и вызвало запрет на регистрацию футболистов.

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16 комментариев

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Tristan...
И в очередной раз Жоан достаёт чемпионский рычаг и стучит им по лбам хейтеров...
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Утя Ваткин
Пора давно ставки принимать букмекерам на регистрацию игроков Барселоной. В мае кэф был бы хороший.
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Игорь Климов
Всё отлично будет у Барселоны!
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Spaten
Валера: ну вот, всем разрешают!
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GuruFutbola
Ответ Kaka_GOAT
Они радуются, наконец смоглут регистрировать всяких Ромеу и Мартинесов
Глоры мчк 2 год подряд считают часы до закрытия ТО в надежде, что Барса не зарегистрирует новичков и 2 год подряд вы делаете пердеж гавной)
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Глоры мчк 2 год подряд считают часы до закрытия ТО в надежде, что Барса не зарегистрирует новичков и 2 год подряд вы делаете пердеж гавной)
Не знаю про других,но ты точно считаешь часы до закрытие ТО чтобы не поменять аву))
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zzzeeerrrooo
Ответ Сикарио
Ага, пустил клуб с молотка ради кратковременного эффекта. Это как нищеброд берет в банке кредит и пропивает его в дорогом ресторане, якобы может себе позволить))
Хватить бредить, Лапорта вытащил Барсу из кризиса
Состав хороший, теперь только ждать результата от тренера и игроков
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