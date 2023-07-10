Дембеле может стать одним из капитанов «Барсы». Усмана очень любят в команде

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Френки де Йонг Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле может стать одним из капитанов «Барселоны».

Как пишет Diario Sport, после ухода Жерара Пике, Серджи Бускетса и Жорди Альбы одним из кандидатов на роль капитана в «Барселоне» стал Дембеле.

Следующий сезон станет для Усмана седьмым в «Барселоне». Из нынешнего состава дольше за команду выступают только Серджи Роберто и Марк-Андре тер Стеген. На данный момент только они и являются капитанами «Барсы».

Дембеле очень хочет добиться успеха в «Барсе», он привязан к команде и чувствует себя как дома. Усман продемонстрировал это, когда не стал активировать отступные в 50 млн евро, прописанные в нынешнем контракте, рассчитанном до лета следующего года. «Барса» и Дембеле работают над продлением соглашения. Хави доволен французом.

«Усман нас очень приятно удивил», – говорит источник в раздевалке «Барсы». Вес и статус Дембеле в команде в последнее время значительно усилились. Он поддерживает очень близкие отношения с молодыми игроками, его уважают и любят все в «Барселоне».

В связи с этим Дембеле стал одним из кандидатов на роль капитана. Роберто и тер Стеген останутся капитанами «Барсы», а на вакантные места в четверке претендуют Дембеле, Роберт Левандовски и Френки де Йонг. Отмечается, что у идеи о назначении Усмана одним из капитанов достаточно сторонников.

Игроки «Барселоны» голосованием выберут двух новых капитанов.

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25 комментариев

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la_masia
Ответ King_X
Поразительно, как он после женитьбы за ум взялся 😂
если ещё и играть начнёт, то может претендовать на ЗМ😁
+17
-4
+13
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King_X
Поразительно, как он после женитьбы за ум взялся 😂
+13
-3
+10
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Dowlet Melayew
А Араухо?
+7
-1
+6
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Bazilic
Этого клоуна гнать из клуба нужно
Опять отыграет 4 месяца в самом начале, набьет статистику, а в самый сложный момент сезон сломается
+7
-3
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Flavius
История Барселоны: От Пуйоля до Дембеле за 10 лет
+4
0
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udiekemen
Понятно, а в оставшиеся 30 матчей кто будет капитаном вместо него?
+5
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VERBLYUD
Ответ QWertY
Африканский мусульманин капитан команды самого лгбтшного клуба Европы. Этот мир крут)
Разве Магуайр Африканский мусульманин?
+5
-4
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& Co1366
Я бы выбрал Френки, Усман всё ещё травматичен.
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noti22
Комментарий удален пользователем
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igls54
Дело капитана рулить с мостика
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Растиньяк
как этот человек с лицом умственно отсталого может быть капитаном?
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vottakoi!
Что-то в мире изменилось? Я всегда думал, что капитан это тот, кто поведет за собой всю команду, тот кто даст эмоции там, где они нужны, а где нужно будет хладнокровен, и на него будет смотреть вся команда, как на пример. Капитан это тот, кто встанет стеной за своих. Капитан должен быть одновременно, и сильным, и мудрым игроком. Таким был Пуйоль. Но при чем тут вообще Дембеле? Из молодых игроков на эту роль претендует только Араухо, как образец.
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ericssons
Ответ QWertY
Африканский мусульманин капитан команды самого лгбтшного клуба Европы. Этот мир крут)
Да. Лицемер на лицемере.
+1
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QWertY
Ответ VERBLYUD
Разве Магуайр Африканский мусульманин?
Стрелочница
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войд
Ответ Dowlet Melayew
А Араухо?
Че за табурет?)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Растиньяк
как этот человек с лицом умственно отсталого может быть капитаном?
Хави же был капитаном… ты его лицо видел? Да еще с тюбиком геля на голове 😆
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