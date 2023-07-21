Капитанами «Барсы» стали Роберто, тер Стеген, Араухо и де Йонг. Рональда и Френки выбрали игроки

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Серджи Роберто Френки де Йонг Рональд Араухо Футбол

«Барселона» представила капитанов на новый сезон.

Первым капитаном будет считаться защитник Серджи Роберто, представляющий клуб с 2006 года. Вице-капитаном станет вратарь Марк-Андре тер Стеген.

Еще два игрока с особым статусом – защитник Рональд Араухо и хавбек Френки де Йонг. Они были наделены капитанскими полномочиями по итогам опроса футболистов, сообщает Mundo Deportivo.

Изображение: twitter.com/FCBarcelona

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22 комментария

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Pedri
Роберто весь сезон не сыграет а основной капитаном будет Матш!!!
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corazón blanco
Ответ Куй Покагорячев
Странное решение. Он и в основе-то не всегда выходит. Марк должен быть капитаном, при всем уважении к Серджи
Вы же болельщик Барселоны и должны прекрасно знать, что капитаном в большинстве испанских клубов является тот, кто дольше всех находится в команде. Так что все очевидно, традиции никто не отменял.

Единственное, я немного не понял, почему указан год в случае с Роберто, если момент пребывания в команде исчисляется с момента прихода в первую команду, а хувенили в зачет не идут.
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Марслан Акматалиев
Кто же мог подумать лет 6-7 назад, что Роберто будет первым капитаном Барсы. Рад за Серджи. Но во многих матчах кэпом будет конечно же МАТШ, наверное он как никто другой заслужил эту повязку.
Очень рад за Рональда, в таком возрасте быть в числе капитанов Барсы это достижение.
Ну и Френки, как бы его руководство не хотело продать, но все в команде понимает его значимость на поле.
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Молодой Френки
Абсолютно заслуженно!
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Олег Растегаев
Ответ Pedri
Роберто весь сезон не сыграет а основной капитаном будет Матш!!!
Мы мало знаем о влиянии Серджи на коллектив. Капитан в раздевалке и на поле - могут быть взаимодополняющие роли.
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Александр Опёнышев
Дожил, Роберто капитан Барсы
Про традиции втирать тут не надо, знаю, однако это бредовая традиция, капитаном должна быть сильная личность, лидер, способный дать подзатыльник и мотивировать партнёров
Таким видится Араухо, а не это полено
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Aram Avanesian
Ответ Александр Опёнышев
Дожил, Роберто капитан Барсы Про традиции втирать тут не надо, знаю, однако это бредовая традиция, капитаном должна быть сильная личность, лидер, способный дать подзатыльник и мотивировать партнёров Таким видится Араухо, а не это полено
В будущем возможно, но сейчас он слишком молод и не так давно перешел в Барсу .
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ML26
При чем здесь игроки? Они и так и так были бы капитанами, тк дольше всего в клубе находится после Роберто и Тер-Штегена
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NickN
Так Френки же продать хотят? Или уже передумали? В любом случае, болельщики свое мнение по поводу его возможного трансфера высказали
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Глыба
Что за Ранальда в Барсе?
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Tristan...
Ответ ML26
При чем здесь игроки? Они и так и так были бы капитанами, тк дольше всего в клубе находится после Роберто и Тер-Штегена
А как же ветеран Дембеле? Он мог быть третьим капитаном...
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