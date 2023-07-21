«Барселона» представила капитанов на новый сезон.

Первым капитаном будет считаться защитник , представляющий клуб с 2006 года. Вице-капитаном станет вратарь тер Стеген.

Еще два игрока с особым статусом – защитник и хавбек Френки де . Они были наделены капитанскими полномочиями по итогам опроса футболистов, сообщает Mundo Deportivo.

Изображение: twitter.com/FCBarcelona