Капитанами «Барсы» стали Роберто, тер Стеген, Араухо и де Йонг. Рональда и Френки выбрали игроки
«Барселона» представила капитанов на новый сезон.
Первым капитаном будет считаться защитник Серджи Роберто, представляющий клуб с 2006 года. Вице-капитаном станет вратарь Марк-Андре тер Стеген.
Еще два игрока с особым статусом – защитник Рональд Араухо и хавбек Френки де Йонг. Они были наделены капитанскими полномочиями по итогам опроса футболистов, сообщает Mundo Deportivo.
Изображение: twitter.com/FCBarcelona
Единственное, я немного не понял, почему указан год в случае с Роберто, если момент пребывания в команде исчисляется с момента прихода в первую команду, а хувенили в зачет не идут.
Очень рад за Рональда, в таком возрасте быть в числе капитанов Барсы это достижение.
Ну и Френки, как бы его руководство не хотело продать, но все в команде понимает его значимость на поле.
Про традиции втирать тут не надо, знаю, однако это бредовая традиция, капитаном должна быть сильная личность, лидер, способный дать подзатыльник и мотивировать партнёров
Таким видится Араухо, а не это полено