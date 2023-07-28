Винисиус о семерке: «Горжусь, что мне доверили номер Криштиану. Он мой кумир и ознаменовал эпоху»
Винисиус Жуниор не упомянул Рауля, говоря о выступавших под 7-м номером игроках «Реала».
«Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили 7-й номер, номер Криштиану, Хуанито. Я очень рад.
Роналду меня вдохновляет, потому что я видел каждый его матч, с первого до последнего. Он ознаменовал собой эпоху.
Криштиану – мой кумир. Носить этот номер – мечта», – заявил вингер в интервью клубному ТВ.
Фото: twitter.com/realmadrid
Хотя в соц.сетях гуляет видео от 2017 года, когда у него спросили кто его кумир, он ответил Неймар, а на вопрос Месси или Роналду, он ответил Месси)
Да теперь даже болельщики Реала могут начать его ругать.
Рауль это воплощение Реала, настоящий символ клуба, а не наемник Роналду.
Дурак одним словом
Винисиус, Мбапе и Холанд считают лучшим Месси, но кумир уних Рюналду.
Zindagi mera gaana