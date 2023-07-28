Винисиус о семерке: «Горжусь, что мне доверили номер Криштиану. Он мой кумир и ознаменовал эпоху»

Винисиус Жуниор не упомянул Рауля, говоря о выступавших под 7-м номером игроках «Реала».

«Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили 7-й номер, номер , . Я очень рад.

Роналду меня вдохновляет, потому что я видел каждый его матч, с первого до последнего. Он ознаменовал собой эпоху.

Криштиану – мой кумир. Носить этот номер – мечта», – заявил вингер в интервью клубному ТВ.

Фото: twitter.com/realmadrid