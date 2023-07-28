Винисиус о семерке: «Горжусь, что мне доверили номер Криштиану. Он мой кумир и ознаменовал эпоху»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Хуанито Гомес Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор не упомянул Рауля, говоря о выступавших под 7-м номером игроках «Реала».

«Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили 7-й номер, номер Криштиану, Хуанито. Я очень рад.

Роналду меня вдохновляет, потому что я видел каждый его матч, с первого до последнего. Он ознаменовал собой эпоху.

Криштиану – мой кумир. Носить этот номер – мечта», – заявил вингер в интервью клубному ТВ.

Фото: twitter.com/realmadrid

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30 комментариев

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Илья Мурашов
Назвал каких-то середняков. А про легенду Реала Азара забыл
+20
-6
+14
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JENNINGS
Лично для меня №7 - это Рауль Гонсалес Бланко! Сердце Мадрида!!🤍
+20
-9
+11
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Domian
Ответ Собиратель хаоса
Атмосфера огонь будет, если другая "семерка" из ПСЖ подъедет. Похоже, что Винни сдаваться без боя не намерен и заранее укрепляет позиции в команде.
Мбаппе десятку заберет.
+2
0
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Domian
Ответ noti22
По-моему он четко сказал, что Криш с детства является его кумиром. За Реал он играет лишь с 2018
Уровень интеллекта Винисиуса такой, что не удивляет , что у него кумир кринж.
Хотя в соц.сетях гуляет видео от 2017 года, когда у него спросили кто его кумир, он ответил Неймар, а на вопрос Месси или Роналду, он ответил Месси)
+11
-9
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Виктор Петров
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Ответ noti22
Очередной молодой топ хвалит Роналду. Да что ж ты будешь делать
ты не видела видео где ее спросили кто лучший игрок мира и он ответил Месси?
+5
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Этот Райола хочет денег
Так то да, в Реале седьмой номер уже культовый и не только из за Криша. Винисиус видимо об этом не знает
+3
-2
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Mbest77
Не упомянул Рауля и после этого будет обижаться, что его обзывают везде 🙈
Да теперь даже болельщики Реала могут начать его ругать.
Рауль это воплощение Реала, настоящий символ клуба, а не наемник Роналду.
Дурак одним словом
+1
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Ruslan3132
7 - это Рауль, и все остальные...Хотя бывали всякие пассажиры тоже под 7кой )
+2
-1
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Собиратель хаоса
Атмосфера огонь будет, если другая "семерка" из ПСЖ подъедет. Похоже, что Винни сдаваться без боя не намерен и заранее укрепляет позиции в команде.
+5
-4
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Король Предголевых
Родриго на этом снимке чистый Метхун Чакраборти в молодости))
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Domian
Ответ QWertY
Мбаппе отожмет после перехода, все таки чемпион мира☝🏻
10 номер у Мбаппе будет)
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cmorblr
Какого чёрного футболка белая
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*MVP*
Ответ noti22
По-моему он четко сказал, что Криш с детства является его кумиром. За Реал он играет лишь с 2018
а, ну раз сказал, да еще и игрок Реала, то я, конечно, поверю. а инсайды про то, что он всю жизнь за Барсу болел, это бред, да
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Greatest Of All Time
Ответ noti22
Очередной молодой топ хвалит Роналду. Да что ж ты будешь делать
Кумир это не значит что считать лучшим.
Винисиус, Мбапе и Холанд считают лучшим Месси, но кумир уних Рюналду.
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Greatest Of All Time
Ответ Виктор Петров
ты не видела видео где ее спросили кто лучший игрок мира и он ответил Месси?
Он не в курсе, что слова кумир это не значит что ты лучший.
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zzzeeerrrooo
Ответ Собиратель хаоса
Атмосфера огонь будет, если другая "семерка" из ПСЖ подъедет. Похоже, что Винни сдаваться без боя не намерен и заранее укрепляет позиции в команде.
Разного калибра игроки
+3
-3
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Угараю_с_вас
Ответ Domian
Мбаппе десятку заберет.
Только после ухода Модрича
0
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ JENNINGS
Лично для меня №7 - это Рауль Гонсалес Бланко! Сердце Мадрида!!🤍
полностью солидарен!!!
+2
-2
0
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Мукунку хороший
Ответ Король Предголевых
Родриго на этом снимке чистый Метхун Чакраборти в молодости))
I am a disco dancer
Zindagi mera gaana
0
0
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