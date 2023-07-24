Моратти о Лукаку и «Юве»: «Вредить «Интеру» – одна из целей «бьянконери». Ромелу огорчил болельщиков»

Экс-глава «Интера» Массимо Моратти прокомментировал переговоры Ромелу Лукаку с «Ювентусом».

«Не ожидал такой ситуации, я удивлен. Нормально, что «Юве» заинтересовался.

Вредить «Интеру» – одна из целей «бьянконери», но болельщики злятся на игрока – это было его решение, и он огорчил «Интер».

Никаких предпочтений [в атаке], все будет зависеть от потребностей тренера. Возможно, стоит выбрать игрока, который будет полезен для маневра. Трудно найти кого-то с характеристиками, как у бельгийца», – сказал бывший владелец «Интера» в интервью Sportpaper.

Лукаку попросил у «Интера» прощения, но игроки против его возвращения после переговоров с «Юве»

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!