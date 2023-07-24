Моратти о Лукаку и «Юве»: «Вредить «Интеру» – одна из целей «бьянконери». Ромелу огорчил болельщиков»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Массимо Моратти Ромелу Лукаку Футбол

Экс-глава «Интера» Массимо Моратти прокомментировал переговоры Ромелу Лукаку с «Ювентусом».

«Не ожидал такой ситуации, я удивлен. Нормально, что «Юве» заинтересовался.

Вредить «Интеру» – одна из целей «бьянконери», но болельщики злятся на игрока – это было его решение, и он огорчил «Интер».

Никаких предпочтений [в атаке], все будет зависеть от потребностей тренера. Возможно, стоит выбрать игрока, который будет полезен для маневра. Трудно найти кого-то с характеристиками, как у бельгийца», – сказал бывший владелец «Интера» Моратти в интервью Sportpaper.

Лукаку попросил у «Интера» прощения, но игроки против его возвращения после переговоров с «Юве»

Странная верность Лукаку: с детства болел за «МЮ», «Челси» и «Интер». И целовал эмблемы всех клубов!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Почему столько шума вокруг Лукаку, он же уже года два нормально не играет, исключая конечно финал ЛЧ, там за Сити неплохо вышел😃
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Алексеев
Ответ Михо
Почему столько шума вокруг Лукаку, он же уже года два нормально не играет, исключая конечно финал ЛЧ, там за Сити неплохо вышел😃
За Хорватию тоже хорошо смотрелся)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
нынешнее руководство Юве скорее играют на пользу Интеру , они вот реально что не делают , все во вред себе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ali10line
Ответ Михо
Почему столько шума вокруг Лукаку, он же уже года два нормально не играет, исключая конечно финал ЛЧ, там за Сити неплохо вышел😃
последние полгода хорошо отыграл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
на моей памяти мандингос - первый такой токсик, которого никто не хочет именно из-за бэкграунда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Лукаку - ни себе, ни людям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Lyfar
Вредить Лукаку- одна из целей Ромелу. Футболист огорчил болельщиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elikoo555
«Интеру» нужен нормальный игрок, чтобы не разтералса в основных играх. а ромелу не тот как 2 года назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий