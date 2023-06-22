С «Юве» сняли обвинения в подделке счетов-фактур для получения налоговой выгоды. Остальные пункты остались в силе, уголовный процесс продолжается
С «Ювентуса» сняли часть обвинений по делу о финансовых махинациях.
По информации Sky Sport, с туринского клуба сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Прокуратура Турина в досудебном порядке признала, что спорные счета-фактуры не оказали значительного влияния на бюджет клуба и не привели к получению существенной налоговой выгоды.
При этом все остальные предъявленные клубу обвинения остаются в силе – в частности, «Ювентус» подозревается в фальсификации иных форм финансовой отчетности, махинациях на трансферном рынке и препятствовании деятельности надзорных органов. Уголовный процесс по делу продолжается.
Ранее из-за фиктивного прироста капитала с «Ювентуса» сняли 10 очков в Серии А в сезоне-2022/23.
Сразу всю свою похабность закрыть невозможно.