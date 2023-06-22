С «Юве» сняли обвинения в подделке счетов-фактур для получения налоговой выгоды. Остальные пункты остались в силе, уголовный процесс продолжается

Теги Ювентус серия А Италия происшествия деньги Футбол

С «Ювентуса» сняли часть обвинений по делу о финансовых махинациях.

По информации Sky Sport, с туринского клуба сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Прокуратура Турина в досудебном порядке признала, что спорные счета-фактуры не оказали значительного влияния на бюджет клуба и не привели к получению существенной налоговой выгоды.

При этом все остальные предъявленные клубу обвинения остаются в силе – в частности, «Ювентус» подозревается в фальсификации иных форм финансовой отчетности, махинациях на трансферном рынке и препятствовании деятельности надзорных органов. Уголовный процесс по делу продолжается.

Ранее из-за фиктивного прироста капитала с «Ювентуса» сняли 10 очков в Серии А в сезоне-2022/23.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
с «Юве» сняли обвинения в подделке счетов в кафе
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzhansug Bukiya
Те год они всему миру пытались доказать, что Ювентус что-то там нарушил, в итоге заставили согласиться на 10 очковый штраф под угрозой получить длительный бан от УЕФА на несколько лет, а теперь все бывшее руководство Юве выигрывает апелляцию за апелляцией, и с них снимаются все обвинения, но 10 очковый штраф отменить теперь нельзя.....вот такая страна мафия. Недвед уже полностью оправдан, пару дней назад оправдали других совета директоров, апелляция Аньелли 27 числа, те всех их оправдают, но клуб останется без вины виноватым.....такого абсурда я еще не видел после кальчополи
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramiz Tamazanov
УЕФА мафия
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sebastian1410
Ответ Dzhansug Bukiya
Те год они всему миру пытались доказать, что Ювентус что-то там нарушил, в итоге заставили согласиться на 10 очковый штраф под угрозой получить длительный бан от УЕФА на несколько лет, а теперь все бывшее руководство Юве выигрывает апелляцию за апелляцией, и с них снимаются все обвинения, но 10 очковый штраф отменить теперь нельзя.....вот такая страна мафия. Недвед уже полностью оправдан, пару дней назад оправдали других совета директоров, апелляция Аньелли 27 числа, те всех их оправдают, но клуб останется без вины виноватым.....такого абсурда я еще не видел после кальчополи
так Элканн своего добился же. выкинул Аньелли и его команду из клуба. вообще не удивлюсь, что через 1-2 сезона Джон решит продать клуб каким нибудь арабам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexRyzen
Когда на сделку согласились думали выхлоп все таки по-больше будет (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимир
Ответ Dzhansug Bukiya
Те год они всему миру пытались доказать, что Ювентус что-то там нарушил, в итоге заставили согласиться на 10 очковый штраф под угрозой получить длительный бан от УЕФА на несколько лет, а теперь все бывшее руководство Юве выигрывает апелляцию за апелляцией, и с них снимаются все обвинения, но 10 очковый штраф отменить теперь нельзя.....вот такая страна мафия. Недвед уже полностью оправдан, пару дней назад оправдали других совета директоров, апелляция Аньелли 27 числа, те всех их оправдают, но клуб останется без вины виноватым.....такого абсурда я еще не видел после кальчополи
Это Италия, так всегда там. Недоносительство Конте - дисквал на полгода, где тоже заставили пойти на сделку, как и в случае с Алессио, его помощником. Потом второй суд Кальчополи 2, где Интер оправдали за сроком давности и тому подобное. Помнится, когда вскрылись ставки, в которых участвовал Маури, нападающий Лацио, получил лишь дисквалификацию на несколько месяцев. Позор на позоре, лига в дерьме, но три липовый финала и "Кальчо возвращается", ха-ха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ AlexRyzen
Когда на сделку согласились думали выхлоп все таки по-больше будет (
Постепенно.

Сразу всю свою похабность закрыть невозможно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий