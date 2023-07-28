«Ювентус» может арендовать хавбека Швейцарии Фройлера у «Ноттингем Форест» с опцией выкупа

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ноттингем Форест Ремо Фройлер Футбол

Хавбек «Ноттингем Форест» Ремо Фройлер может уйти в аренду в другой клуб с опцией выкупа.

Запрос по 31-летнему игроку сборной Швейцарии сделал «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

Статистика Фройлера – здесь.

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4 комментария

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Nadyr aliev
По старше кого нибудь не было?
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кuraakula belov
В АПЛ совсем невзрачным был
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Хан Сахан
Скауты и весь отдел селекции у Ювентуса поувольнялись что ли?
Ни одного толкового трансфера за последние годы вспомнить не могу.
Пара трансферов, которые перевернули их игру это были Пирло свободным агентом и, конечно, Роналду. Роналду хоть и перетягивал все одеяло на себя, но, согласитесь, Юве с Криштиану в нападении - это последний Ювентус, который что-то интересное делал впереди.

А так.. Мело из Барсы за 80млн, Де Лигт из Аякса за 90 почти, Ромеро за 40, Пьянича, которого всеми правдами и неправдами выгоняли потом, за 30-ку и т.д. Пройтись по трансферам с 2010, так видно только как переплачивали за дерево.
Да, конечно, были и добротные игроки, вроде Куадрадо, Заза (вот за ним я немного наблюдал и он оставил приятное впечатление, поправьте чуть что), Дибала малину не портил, Джан (ну тут спорно, конечно, иногда играл хорошо, но у меня сложилось впечатление, что он был не в своей тарелке), Игуаин, конечно же (хоть и ценник бешеный был у него) и т.д.
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ya_za_ac_milan
Фройлер неплох. Как боец, засушивать счёт 1:0 самое то.
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