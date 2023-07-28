УЕФА сегодня может объявить о недопуске «Ювентуса» к Лиге конференций
УЕФА сегодня может объявить о недопуске «Ювентуса» к Лиге конференций.
Об этом пишет La Repubblica.
Ранее сообщалось, что «Юве» и УЕФА договорились об отстранении от Лиги Конференций. УЕФА, в свою очередь, закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.
Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.
В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.
В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.
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