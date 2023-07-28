УЕФА сегодня может объявить о недопуске «Ювентуса» к Лиге конференций

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

УЕФА сегодня может объявить о недопуске «Ювентуса» к Лиге конференций.

Об этом пишет La Repubblica.

Ранее сообщалось, что «Юве» и УЕФА договорились об отстранении от Лиги Конференций. УЕФА, в свою очередь, закроет дело о потенциальных нарушениях правил лицензирования и финансового фэйр-плей. Формально это станет вариантом сделки о признании вины со стороны туринцев.

Переговоры велись только о деле, открытом самим УЕФА. Это не касается обвинений, рассматриваемых в итальянских судах.

В январе туринцы были лишены 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала, но сумели их вернуть в результате апелляции. Из-за получения новых доказательств дело было возобновлено.

В мае с клуба окончательно сняли 10 очков. В итоге «Ювентус» занял седьмое место в Серии А и должен был выступить в Лиге конференций.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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10 комментариев

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Луизао фром мексика
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Наконец-то моя мечта сбылась, всю жизнь хотел увидеть унижение этого цирка
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f0rmoceft
Юве будет даже рад.
Меньше матчей, больше шансов занять высокое место в таблицы чемпионата Италии. Тем более выплаты в ЛК довольно маленькие.
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Milan. 37
Ювентусу ещё и лучше сделали ...
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