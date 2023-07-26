Газзаев о «Спартаке» против «Оренбурга»: «Не понравился. Пропустили гол после своего углового, не соблюдали игровую дисциплину»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Оренбург Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в матче 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Не разделяю восторгов по поводу игры «Спартака» против «Оренбурга». Да, одержана довольно яркая, волевая победа. Но целостной игры в исполнении красно-белых я что-то не увидел. Если бы гости хладнокровнее распорядились своими моментами, все могло закончиться для команды Абаскаля весьма печально.

Считаю, футболисты «Спартака» не соблюдали игровую дисциплину. Почти после каждого своего стандарта получали контратаку на свои ворота. Почему красно-белые пропустили гол после своего углового? Причем это было и в прошлом сезоне.

«Оренбург» почти ни в чем не уступал москвичам. Возможно, гости после 2:1 не поверили, что способны довести дело до победы. Мне показалось, что после второго гола соперника Абаскаль был обескуражен, не знал, что делать. Чувствовалась какая-то растерянность и неуверенность.

У «Спартака» по первому туру не увидел запаса прочности. Обоюдоострая игра, качельная, авантюрная. Если ты претендуешь на чемпионство, надо вообще-то не только атаковать, но и обороняться. Где баланс? А то порой игроки «Оренбурга» вообще выходили два в одного... Просто гостей подвели реализация и исполнительское мастерство.

Так что мне в целом «Спартак» не понравился. Да, эпизодами было неплохо. Но не более того», – сказал экс-тренер ЦСКА.

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1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
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