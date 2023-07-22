Газзаев о «Динамо» и 1:3 от «Краснодара»: «Игра ужасная! Обороны нет. Личка должен понимать, что он не в «Оренбурге»

Валерий Газзаев раскритиковал тренера Марцела Личку после поражения «Динамо» в Мир РПЛ.

В матче 1-го тура бело-голубые проиграли дома « » (1:3).

« должен понимать, что он не в «Оренбурге», а в « »! Обороны просто нет, это какой‑то проходной двор! Они должны были минимум пять‑шесть мячей пропускать.

Тренерскому штабу нужно провести глубочайший серьезный анализ. Не случайно говорили перед началом сезона, что «Динамо» под руководством этого тренера займет пятое‑шестое место. Но его приглашали не для этого.

Игра просто ужасная! В первом тайме 20 минут команда подвигалась, а потом ничего. «Краснодар» раз за разом прощал динамовцев. Гости регулярно контратаковали с численным преимуществом — три в два, четыре в два, но не забивали.

Я это игрой не назову. Это какая‑то анархия! Для меня это удивительно — бежать вперед, сзади все оголять. Как такое возможно?

Личка должен понимать: цели и задачи «Оренбурга» и «Динамо» совершенно разные и противоположные. Если он в Оренбурге проигрывал 0:3, и этого никто не замечал, то здесь это катастрофа.

«Динамо» — клуб с большими традициями, ему надо соответствовать. Это одна из самых перспективных молодых команд», — сказал бывший главный тренер сборной России.