Газзаев о форме ЦСКА с отсылкой к 2003 году: «Приветствую. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты»

Валерий Газзаев приветствует отсылку к 2003 году в новой форме ЦСКА.

В четверг представил форму на новый сезон. Домашняя футболка выполнена в красно‑синих цветах в полоску. Дизайн отсылает к форме, в которой команда играла в 2003 году. Тогда армейцы, которых тренировал Газзаев, впервые стали чемпионами России.

«Ну наконец‑то! Я дожил до этого! Я только приветствую такие отсылки. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты», – сказал Газзаев.