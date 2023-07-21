Газзаев о форме ЦСКА с отсылкой к 2003 году: «Приветствую. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия игровая форма Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев приветствует отсылку к 2003 году в новой форме ЦСКА.

В четверг ЦСКА представил форму на новый сезон. Домашняя футболка выполнена в красно‑синих цветах в полоску. Дизайн отсылает к форме, в которой команда играла в 2003 году. Тогда армейцы, которых тренировал Газзаев, впервые стали чемпионами России.

«Ну наконец‑то! Я дожил до этого! Я только приветствую такие отсылки. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты», – сказал Газзаев. 

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9 комментариев

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angry horse
Не игровая, а физическая форма и мастерство 😎
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Shuller18
Только помимо формы в 2003 году ещё топ трансферы были в уже и так укомплектованную команду. Сейчас не наблюдаются
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Мосгорсуд
Форма хорошая, но чемпионства приносят хорошие трансферы...а их увы нет((
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Pucheslav
Ответ Shuller18
Только помимо формы в 2003 году ещё топ трансферы были в уже и так укомплектованную команду. Сейчас не наблюдаются
В прошлом году трансферы были уже ближе к осени. Сейчас видимо тоже самое будет
+2
0
+2
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Красная стрела
Ну если тогда Федотову и чемпионские усы отрастить, то шансов у конкурентов нет. Даже если ещё пару лидеров продадут.
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Заборостроитель
В 2009,2013,2016 формы были полосатые, там к чему отсылки были?😀
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Дмитрий Никифоров
На самом деле хорошая идея, я бы хотел увидеть Промеса в футболке АКАI)))
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Очки Дани Алвеса
И повилял хвостиком!
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Заборостроитель
Дожить бы теперь до трансферов таких игроков, как Олич, Ярошик, Карвальо
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