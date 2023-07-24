Глава РПЛ об УЕФА: «Переговоры ведутся. Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Организация РПЛ Александр Алаев Матч ТВ Футбол

Президент Мир РПЛ рассказал про контакты с УЕФА по вопросам отстранения России.

«Делать прогнозы и предполагать сроки возвращения я не буду, об этом говорили представители РФС, которые ведут диалог – он любит тишину.

Ведутся переговоры, надеюсь, они будут успешными в том или ином виде.

Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает. Диалог есть», – сказал Александр Алаев.

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11 комментариев

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Жалько Печалич
"Диалог есть"..
Р- "ну че, играть с вами пустите?"
У- "нет!"
Р-"а завтра?"
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Ярик01
Переговоры о чем, где там сказочная совместная с УЕФА комиссия и результаты её деятельности, что полгода назад анонсировали в РФС/РПЛ
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Вячеслав Максименко
Имитирует активность.
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Тухель
Кстати вариант УЕФА мне намного больше нравится, чем вариант на ОИ например. Ни одного футболиста не отстранили от Еврокубков, а наказали РФС и всё под её знаменем. То есть даже условный Месси перейдя в Зенит Еврокубков не увидит, а условный Дзюба если перейдет в Барселону будет как и раньше биться за выход из группы в ЛЧ.
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