Глава РПЛ об УЕФА: «Переговоры ведутся. Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает»
Президент Мир РПЛ рассказал про контакты с УЕФА по вопросам отстранения России.
«Делать прогнозы и предполагать сроки возвращения я не буду, об этом говорили представители РФС, которые ведут диалог – он любит тишину.
Ведутся переговоры, надеюсь, они будут успешными в том или ином виде.
Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает. Диалог есть», – сказал Александр Алаев.
Р- "ну че, играть с вами пустите?"
У- "нет!"
Р-"а завтра?"