Глава РПЛ об УЕФА: «Переговоры ведутся. Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает»

Президент Мир РПЛ рассказал про контакты с УЕФА по вопросам отстранения России.

«Делать прогнозы и предполагать сроки возвращения я не буду, об этом говорили представители РФС, которые ведут диалог – он любит тишину.

Ведутся переговоры, надеюсь, они будут успешными в том или ином виде.

Футболисты не могут играть в международных соревнованиях, клубы отстранены, никого это не устраивает. Диалог есть», – сказал .