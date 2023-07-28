Губернатор Ростовской области заявил, что «Ростов» решит вопрос с регистрацией новичков до игры с «Зенитом» в субботу

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Василий Голубев Политика Понтус Альмквист ТАСС Футбол

«Ростов» может решить вопрос с регистрацией новых игроков до следующего матча в Мир РПЛ.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас – деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно.

Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками.

У нас появятся новые игроки, мы справимся», – сказал Голубев.

Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский форвард перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

В это межсезонье «Ростов» подписал контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а также хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби.

29 июля «Ростов» в матче 2-го тура РПЛ примет действующего чемпиона страны «Зенит».

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13 комментариев

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alexsem69
Супер! Хорошая новость!
Ростову удачи!
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Никита Самарин
Удачи! Всё-таки хочется, чтобы играли сильнейшие.
+9
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encaro_one
Ответ FromRostov
Эти слова да Богу в уши! А то в субботу с Зенитом выйдет молодёжь играть...
Бог: позанимаюсь-ка я футбольными проблемами Ростова ))
+3
0
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trav
Голубев - мужик. Верю, что всё разрулит
А вот прохиндеи из РФС и Москвы КАК ВСЕГДА ничего не сделали, чтобы решить ситуацию. Какой-то Ростов подумаешь
+7
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Hong Kil
Ахахах, У Газпрома длинные руки, он даже шведов нагибает!
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Barvex
Руководители Зенита не дадут заявить новичков.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А почему губернатор решает футбольные дела !
У нас что нет руководства рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым.
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Andrey Yaroslavtsev
Сам деньги повезёт?
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FromRostov
Эти слова да Богу в уши! А то в субботу с Зенитом выйдет молодёжь играть...
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САРМÁТ
Хочешь рассмешить Бога - расскажи Ему о своих планах...!
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FromRostov
Ответ encaro_one
Бог: позанимаюсь-ка я футбольными проблемами Ростова ))
Однозначно 🙃
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