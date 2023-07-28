Губернатор Ростовской области заявил, что «Ростов» решит вопрос с регистрацией новичков до игры с «Зенитом» в субботу

«Ростов» может решить вопрос с регистрацией новых игроков до следующего матча в Мир РПЛ.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас – деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно.

Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками.

У нас появятся новые игроки, мы справимся», – сказал Голубев.

Ранее ФИФА запретила « » регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер . Шведский форвард перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

В это межсезонье «Ростов» подписал контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а также хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби.

29 июля «Ростов» в матче 2-го тура примет действующего чемпиона страны « ».