Губернатор Ростовской области заявил, что «Ростов» решит вопрос с регистрацией новичков до игры с «Зенитом» в субботу
«Ростов» может решить вопрос с регистрацией новых игроков до следующего матча в Мир РПЛ.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас – деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно.
Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и, учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры, которая пройдет в субботу, мы закончим историю с трансферами и новичками.
У нас появятся новые игроки, мы справимся», – сказал Голубев.
Ранее ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский форвард перешел в «Ростов» в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.
В это межсезонье «Ростов» подписал контракты с защитником Евгением Черновым, полузащитниками Алексеем Ионовым, Романом Акбашевым, а также хавбеком сборной Ирана Мохаммадом Мохеби.
29 июля «Ростов» в матче 2-го тура РПЛ примет действующего чемпиона страны «Зенит».
Ростову удачи!
А вот прохиндеи из РФС и Москвы КАК ВСЕГДА ничего не сделали, чтобы решить ситуацию. Какой-то Ростов подумаешь
У нас что нет руководства рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым.