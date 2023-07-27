Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже. Он будет добиваться разрешения от нового клуба в случае ухода из «ПСЖ»
Килиан Мбаппе хочет сыграть за олимпийскую сборную Франции в 2024 году.
Как сообщает L’Equipe, Мбаппе мечтает сыграть на домашней Олимпиаде в Париже.
Федерация футбола Франции также гарантирует Мбаппе одно из трех мест в олимпийской сборной для игроков старше 23 лет.
Однако игроки могут выступать на Олимпиаде лишь при наличии разрешения от клуба, поскольку турнир не учтен в расписании ФИФА.
Отмечается, что «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе на Олимпиаду, если форвард продлит контракт этим летом. Если Мбаппе покинет «ПСЖ», он будет добиваться от нового клуба гарантированного разрешения на участие в Олимпиаде.
Стоит отметить, что открытие Олимпиады-2024, запланированное на 26 июля, состоится всего через 15 дней после окончания Евро-2024.
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