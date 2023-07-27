Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже. Он будет добиваться разрешения от нового клуба в случае ухода из «ПСЖ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Федерация футбола Франции Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Евро-2024 Футбол

Килиан Мбаппе хочет сыграть за олимпийскую сборную Франции в 2024 году.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе мечтает сыграть на домашней Олимпиаде в Париже.

Федерация футбола Франции также гарантирует Мбаппе одно из трех мест в олимпийской сборной для игроков старше 23 лет.

Однако игроки могут выступать на Олимпиаде лишь при наличии разрешения от клуба, поскольку турнир не учтен в расписании ФИФА.

Отмечается, что «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе на Олимпиаду, если форвард продлит контракт этим летом. Если Мбаппе покинет «ПСЖ», он будет добиваться от нового клуба гарантированного разрешения на участие в Олимпиаде.

Стоит отметить, что открытие Олимпиады-2024, запланированное на 26 июля, состоится всего через 15 дней после окончания Евро-2024.

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47 комментариев

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Temo Sokhadze
Ответ Гамаль Хайдаров
еще не перешел в другой клуб, а уже устанавливает свои правила и требования
ну, вообще такие вещи нужно обговаривать до подписания контракта
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Пользователь заблокирован
а скабеева с шейниным утверждают,сто Олимпийскому движению конец и все мечтают участвовать в спартакиадах.
+34
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+21
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Tiestorzn17
Ответ заблокированному пользователю
а скабеева с шейниным утверждают,сто Олимпийскому движению конец и все мечтают участвовать в спартакиадах.
Эти двое как будто ЛСД едят ежедневно, такой вымышленный мир обсуждают. 10 минут посмотрел - офигел от их вселенной.
+20
-5
+15
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Tomas Nepotrebko
то есть планирует играть два сезона без перерыва и не проводить предсезонку с новым клубом? смело)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Гамаль Хайдаров
еще не перешел в другой клуб, а уже устанавливает свои правила и требования
Странно было бы, если игрок предъявлял свои хотелки уже после подписания контракта. Например, требования по зарплате. Как вы себе это представляете? Игрок ставит подпись, а потом вдруг заявляет: «Я хочу 20 млн в год, иначе...», – так, да?
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Сергей Уткин
То есть хочет сыграть и на Евро, и на Олимпиаде? Ясен хрен, что условный Реал ему это запретит (и, наверно, правильно сделает)
+5
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Гамаль Хайдаров
еще не перешел в другой клуб, а уже устанавливает свои правила и требования
+13
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Ena Therapy
Он как малолетний сын мажора , хочу хочу хочу . Шейхи так стелились перед ним , что он уже не принимает ,что ему могут сказать нет .
+3
0
+3
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иц а мэн
Ответ Топлю за барсу 10 лет
но хуже Финалиссимы?
я бы сказал на равне. Финалиссима это тот же суперкубок Европы можно сказать, который считается престижным трофеем
+3
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Remedy
Ответ заблокированному пользователю
а скабеева с шейниным утверждают,сто Олимпийскому движению конец и все мечтают участвовать в спартакиадах.
Эти бесы и не такое скажут..
+3
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ena Therapy
Он как малолетний сын мажора , хочу хочу хочу . Шейхи так стелились перед ним , что он уже не принимает ,что ему могут сказать нет .
Разбаловали мальчугана. ))
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Плеймейкер87
Макрону можно позвонить, он разрешит точно ☺
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ иц а мэн
олимпиада на миллионов световых лет впереди по престижу чем лига наций условная
но хуже Финалиссимы?
+3
-2
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
Так стоп:) Один из лучших игроков поколения готов поехать на Олимпиаду летом вместо отдыха, до этого Неймар так же гонял на Олимпиаду, но мне же доказывали, что Олимпиада второсортный турнир и победа Месси на нем не считается за полноценную:)🤣🤣🤣
Ну, вот так вот, переобувка скоро закончится у гель-клуба
+6
-6
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иц а мэн
Ответ rigobersong
Так стоп:) Один из лучших игроков поколения готов поехать на Олимпиаду летом вместо отдыха, до этого Неймар так же гонял на Олимпиаду, но мне же доказывали, что Олимпиада второсортный турнир и победа Месси на нем не считается за полноценную:)🤣🤣🤣
олимпиада на миллионов световых лет впереди по престижу чем лига наций условная
+10
-10
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Газонокосильщик Хави
Ответ Tiestorzn17
Эти двое как будто ЛСД едят ежедневно, такой вымышленный мир обсуждают. 10 минут посмотрел - офигел от их вселенной.
Таким темпом скоро как в КНДР будут рассказывать о победах в обедах
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rigobersong
Ответ HalaMadridVamosReal
Во первых, «Португалия» это страна, поэтому пишется с большой буквой, во вторых, причем тут вообще Португалия, если речь идёт о Мбаппе и Олимпиаде в Париже?
Дальше чо?:)
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Ivang King
Ответ rigobersong
Так стоп:) Один из лучших игроков поколения готов поехать на Олимпиаду летом вместо отдыха, до этого Неймар так же гонял на Олимпиаду, но мне же доказывали, что Олимпиада второсортный турнир и победа Месси на нем не считается за полноценную:)🤣🤣🤣
Ну а разве нет ? Третий по значимости международный турнир. Не ты не подумай, я не из тех кто принижает заслуги Месси, просто ОИ по футболу и правда второсортный, а мбаппе я думаю просто хочет ещё один кубок в копилку.
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AnMe
Ответ Топлю за барсу 10 лет
но хуже Финалиссимы?
Финалиссима это турнир сборных, такой же как Суперкубок УЕФА
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_pipspb _
Ответ Lionel Andres Messi 10
Странно было бы, если игрок предъявлял свои хотелки уже после подписания контракта. Например, требования по зарплате. Как вы себе это представляете? Игрок ставит подпись, а потом вдруг заявляет: «Я хочу 20 млн в год, иначе...», – так, да?
а ему подпись показывают и средний палец 🤗
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Виктор Войнов
А вот и рычаг давления подъехал. Всё таки , какие они разные, эти рычаги
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4:0 на Эттихаде
Ответ Hala Madrid
Говорят 3 августа уже презентация Мбаппе. На Бернабео уже готовятся
Она еще 3 августа 2021 года должна была быть)
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robbaggio
Сейчас Макрон пообещает Мбаппе право зажечь олимпийский факел на стадионе, если останется в ПСЖ
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Его Величество Златан
может это желание псж может немного обернуть в свою пользу, действительно , либо продажа либо контракт, какие то денежные ущемления, а то черепашка вольяжен , хоть псж и сам виноват
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BZB
Да кто же ему откажет.
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