Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже. Он будет добиваться разрешения от нового клуба в случае ухода из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе хочет сыграть за олимпийскую сборную Франции в 2024 году.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе мечтает сыграть на домашней .

также гарантирует Мбаппе одно из трех мест в олимпийской сборной для игроков старше 23 лет.

Однако игроки могут выступать на Олимпиаде лишь при наличии разрешения от клуба, поскольку турнир не учтен в расписании ФИФА.

Отмечается, что «ПСЖ» готов отпустить Мбаппе на Олимпиаду, если форвард продлит контракт этим летом. Если Мбаппе покинет «ПСЖ», он будет добиваться от нового клуба гарантированного разрешения на участие в Олимпиаде.

Стоит отметить, что открытие Олимпиады-2024, запланированное на 26 июля, состоится всего через 15 дней после окончания .

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