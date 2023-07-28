«Спартак» реализовал около 3 000 абонементов: «Работаем над тем, чтобы было продано больше»

Гендиректор «Спартака» рассказал, сколько клуб продал абонементов на текущий сезон.

«На текущий момент клуб продал около трех тысяч абонементов.

Хотим, чтобы было продано больше, и работаем над этим», — сказал .

31 июля красно-белые примут «Балтику» в рамках 2-го тура Мир .