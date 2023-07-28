«Спартак» реализовал около 3 000 абонементов: «Работаем над тем, чтобы было продано больше»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Спорт-Экспресс Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» рассказал, сколько клуб продал абонементов на текущий сезон.

«На текущий момент клуб продал около трех тысяч абонементов.

Хотим, чтобы было продано больше, и работаем над этим», — сказал Олег Малышев.

31 июля красно-белые примут «Балтику» в рамках 2-го тура Мир РПЛ.

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12 комментариев

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seMen_SM
Ответ EZEF
А сколько пробовали раньше ? До фанайди и карантина ?
Под двадцать тысяч продавали.
+12
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Caniball
Ответ Fark
разница с такими "народными" клубами в топ-5 чемпионатах примерно в 7-10 раз
Это все fan Id животворящий.
Без него было бы 15 тысяч точно. А может и 20.
+11
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+11
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Eric_Cartman
Грустно это все, конечно
+9
0
+9
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Caniball
Ответ trav
В Воронеже за день продали 10 тысяч. В огромной Москве на "Народную" команду - 3 тысячи Смешно Сразу видно где любят футбол
Сразу видно, где у людей есть принципы - Байкот id, а где людям все-равно….
+3
0
+3
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EZEF
А сколько пробовали раньше ? До фанайди и карантина ?
+2
0
+2
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Oleg Olegov
Ну сейчас все с дач вернутся и купят.
+1
0
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trav
В Воронеже за день продали 10 тысяч.
В огромной Москве на "Народную" команду - 3 тысячи
Смешно
Сразу видно где любят футбол
+2
-1
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Артем Гладских
Грустно 🙍‍♂️ 🙍‍♂️ 🙍‍♀️..
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Вячеслав Клименко
Ответ Caniball
Это все fan Id животворящий. Без него было бы 15 тысяч точно. А может и 20.
та чо так мало. 150 тыщ было бы
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Вячеслав Клименко
Ответ Caniball
Это все fan Id животворящий. Без него было бы 15 тысяч точно. А может и 20.
все эти если бы да кабы - отговорки в пользу бедных🤷🤷
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