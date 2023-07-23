Гендиректор «Спартака»: «База болельщиков у нас самая большая в России, несмотря на слова «Зенита». 10 тысяч на «Оренбурге» – не тот результат, который должен быть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Оренбург Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» рассчитывает на рост посещаемости, учитывая популярность клуба.

– Вы удовлетворены сегодняшней посещаемостью?

– Говорят, сегодня было около 10 тысяч (11 466 – Sports.ru)… Естественно, хочется больше, будем работать над этим.

Вы знаете, что база болельщиков у «Спартака» самая большая в России, я в этом абсолютно убежден. Несмотря на слова некоторых других наших коллег, в частности из «Зенита». Поэтому нам есть куда работать.

Мы будем очень стараться и с точки зрения развлечений на стадионе, и с точки зрения качества и комфорта посещения арены, и с точки зрения спорта.

– Какую цифру вы считаете хорошей на стадионе для последней игры этого сезона?

– Посмотрим, не хочу какие‑то обязательства еще и перед вами брать, мне достаточно KPI. Но, безусловно, 10 тысяч – это не тот результат, который должен быть.

Мы все видим, что в хороших матчах прошлого сезона было больше. Было и 15, и 18, надо стремиться к такому. 25 тысяч зрителей на последней игре сезона для меня будет очень хорошим результатом, – сказал Олег Малышев.

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58 комментариев

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Тасманиец
Когда на Зенит в НН приходят больше чем на домашний матч Спартака поневоле засомневаешься...
+56
-25
+31
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Myach
Ответ Antonio Gaudi
Только какой толк в эфемерной популярности , если стадион даже в доковидное время почти никогда не забивался битком?
До ковида был биток постоянно.
+27
-9
+18
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Evgeny Valyaev
Здорово, что у Спартака такая низкая посещаемость. В Москве лучше всего бойкотируют фан айди. Клуб не строит на фанатской трибуне сцены и даже не пускает туда никого, уважая выбор и протест активных фанатов.
Нужно продолжать бойкотировать матчи с фан айди. Только так. Нужно дожимать. Пусть воронежцы и другие позорятся, получая фан айди. Спасибо им за атмосферу, но не во время, когда нужно бойкотировать стадионы.
+35
-17
+18
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Antonio Gaudi
Только какой толк в эфемерной популярности , если стадион даже в доковидное время почти никогда не забивался битком?
+25
-14
+11
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IceBear27
Дом-2 тоже был очень популярной телепередачей…
+15
-5
+10
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Кирилл Шарапов
Ответ zzzeeerrrooo
никто ничего не отменит
Сменится президент со своей политикой контроля и начнут потихоньку отменять эти идиотские законы. Но скоро ли это случится - вот с этим проблема..
+13
-4
+9
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IceBear27
Ответ Тасманиец
Когда на Зенит в НН приходят больше чем на домашний матч Спартака поневоле засомневаешься...
Неужто заговор?)
+11
-2
+9
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munhin
Популярность и большая база болельщиков, разные понятия.
p.s. И да, комплексы в Росии бывают только у провинциалов )))
+22
-13
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ Evgeny Valyaev
Здорово, что у Спартака такая низкая посещаемость. В Москве лучше всего бойкотируют фан айди. Клуб не строит на фанатской трибуне сцены и даже не пускает туда никого, уважая выбор и протест активных фанатов. Нужно продолжать бойкотировать матчи с фан айди. Только так. Нужно дожимать. Пусть воронежцы и другие позорятся, получая фан айди. Спасибо им за атмосферу, но не во время, когда нужно бойкотировать стадионы.
никто ничего не отменит
+11
-4
+7
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Кирилл Шарапов
Ответ zzzeeerrrooo
а с чего ему меняться ведь спорт спорт вне политики
FanID не имеет никакого отношения к спорту, просто политика. Новому президенту нужно будет искать возможности расположить к себе народ . Отмена fanID - самое просто решение.
+8
-2
+6
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Sp1Ls
Ответ zzzeeerrrooo
так бюджетников согнали да и с дачи многие домой ехали
Прямо под дулами автоматов сгоняли? Заставляли смотреть? Что ещё расскажите?
+6
-2
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munhin
Ответ IceBear27
Дом-2 тоже был очень популярной телепередачей…
У Киркорова очень большая база поклонниц ))
+6
-3
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IceBear27
Ответ Ничего Смешного
Среди домохозяек и любителей обсудить чужую жизнь - да. Мы тут про футбол. Спартак больше 10 лет не был чемпионом, но всё равно самый популярный клуб России. Зенит всё же флагманом стал относительно недавно, да и за счет легионеров. Легенд у Зенита за всю историю не так много.
Да и на здоровье. Большая часть поклонников Спартака - мужики за 40, которые полюбили этот клуб за победы в 90е, когда Спартак был единственным клубом страны с деньгами. Количество не всегда переходит в качество. Я люблю посмотреть комментарии от аудитории Борзыкина и Кузьмича. И картина примерно одна - у 90% комментаторов будто мозг отсутствует напрочь
+4
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Antonio Gaudi
Ответ Myach
До ковида был биток постоянно.
С момента распада СССР самый высокий показатель средней посещаемости - 26500. Это и близко не назвать забитым стадионом, учитывая вместимость стадионов, на которых играл клуб.
Могу поделиться ссылкой.
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Сергей Морозов
На товарняке с Нефтчи кстати сколько было? ))
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Тасманиец
Когда на Зенит в НН приходят больше чем на домашний матч Спартака поневоле засомневаешься...
А вы на посещаемость гостевых матчей посмотрите и сомнения сразу уйдут) смешно, что вы оцениваете домашнюю, где одна команда и где 4-5, плюс бесплатные билеты и сгон бюджетников)
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munhin
Ответ Ничего Смешного
Среди домохозяек и любителей обсудить чужую жизнь - да. Мы тут про футбол. Спартак больше 10 лет не был чемпионом, но всё равно самый популярный клуб России. Зенит всё же флагманом стал относительно недавно, да и за счет легионеров. Легенд у Зенита за всю историю не так много.
У Зенита есть два Евро кубка, а мы же здесь о футболе ...
+4
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igls54
Слил базу, чудик
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витюня
Сегодня не пустили на стадион. У двух летней дочери не было фан айди(((
Онлайн сделать не дала система!
Больше на стадик ни ногой
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zzzeeerrrooo
Ответ Sp1Ls
Прямо под дулами автоматов сгоняли? Заставляли смотреть? Что ещё расскажите?
видимо шутка оказалась слишком тонкой (
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Owen_the_Simple
Показательно, что все надежды поклонников некогда популярного Спартачка связаны не с футболом, а с политикой. Тающая в дымке истории комсомольско-продуктовая шляпа всесоюзного значения.
Не будет вам больше КПСС. Терпите.
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Домоседов
Цель в 15 тысяч - это достойно, ничего не скажешь
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Цирк с конями
Ответ Красная стрела
Главное у Зенита больше база судей😁
но чаем их поит «Спартак»
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Зубы Дзюбы
Ответ Кирилл Шарапов
Сменится президент со своей политикой контроля и начнут потихоньку отменять эти идиотские законы. Но скоро ли это случится - вот с этим проблема..
Он не бессмертный и уже не молодой
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Зубы Дзюбы
Ответ Тасманиец
Когда на Зенит в НН приходят больше чем на домашний матч Спартака поневоле засомневаешься...
Там и на Спартак придёт не меньше.

Ибо бюджетный клуб и нужна фанайдишность
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