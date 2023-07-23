Гендиректор «Спартака»: «База болельщиков у нас самая большая в России, несмотря на слова «Зенита». 10 тысяч на «Оренбурге» – не тот результат, который должен быть»

Гендиректор «Спартака» рассчитывает на рост посещаемости, учитывая популярность клуба.

– Вы удовлетворены сегодняшней посещаемостью?

– Говорят, сегодня было около 10 тысяч (11 466 – Sports.ru)… Естественно, хочется больше, будем работать над этим.

Вы знаете, что база болельщиков у « » самая большая в России, я в этом абсолютно убежден. Несмотря на слова некоторых других наших коллег, в частности из « ». Поэтому нам есть куда работать.

Мы будем очень стараться и с точки зрения развлечений на стадионе, и с точки зрения качества и комфорта посещения арены, и с точки зрения спорта.

– Какую цифру вы считаете хорошей на стадионе для последней игры этого сезона?

– Посмотрим, не хочу какие‑то обязательства еще и перед вами брать, мне достаточно KPI. Но, безусловно, 10 тысяч – это не тот результат, который должен быть.

Мы все видим, что в хороших матчах прошлого сезона было больше. Было и 15, и 18, надо стремиться к такому. 25 тысяч зрителей на последней игре сезона для меня будет очень хорошим результатом, – сказал .