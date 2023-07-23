Гендиректор «Спартака»: «База болельщиков у нас самая большая в России, несмотря на слова «Зенита». 10 тысяч на «Оренбурге» – не тот результат, который должен быть»
Гендиректор «Спартака» рассчитывает на рост посещаемости, учитывая популярность клуба.
– Вы удовлетворены сегодняшней посещаемостью?
– Говорят, сегодня было около 10 тысяч (11 466 – Sports.ru)… Естественно, хочется больше, будем работать над этим.
Вы знаете, что база болельщиков у «Спартака» самая большая в России, я в этом абсолютно убежден. Несмотря на слова некоторых других наших коллег, в частности из «Зенита». Поэтому нам есть куда работать.
Мы будем очень стараться и с точки зрения развлечений на стадионе, и с точки зрения качества и комфорта посещения арены, и с точки зрения спорта.
– Какую цифру вы считаете хорошей на стадионе для последней игры этого сезона?
– Посмотрим, не хочу какие‑то обязательства еще и перед вами брать, мне достаточно KPI. Но, безусловно, 10 тысяч – это не тот результат, который должен быть.
Мы все видим, что в хороших матчах прошлого сезона было больше. Было и 15, и 18, надо стремиться к такому. 25 тысяч зрителей на последней игре сезона для меня будет очень хорошим результатом, – сказал Олег Малышев.
Нужно продолжать бойкотировать матчи с фан айди. Только так. Нужно дожимать. Пусть воронежцы и другие позорятся, получая фан айди. Спасибо им за атмосферу, но не во время, когда нужно бойкотировать стадионы.
p.s. И да, комплексы в Росии бывают только у провинциалов )))
Могу поделиться ссылкой.
Онлайн сделать не дала система!
Больше на стадик ни ногой
Не будет вам больше КПСС. Терпите.
Ибо бюджетный клуб и нужна фанайдишность