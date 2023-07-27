Санчес еще может перейти в «Спартак» из «Тоттенхэма». Переговоры идут активно (Себастьян Видаль)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Футбол

Переход Давинсона Санчеса в «Спартак» из «Тоттенхэма» еще возможен.

Журналист и заместитель главного редактора журнала Weekend Sport Себастьян Видаль опроверг информацию о срыве возможного трансфера центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».

В своем твиттер-аккаунте Seb Ecrivain Foot Видаль сообщил, что переговоры все еще идут активно. Переезд в Россию на данный момент – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Санчеса.

Ранее сообщалось, что трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался, так как «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ и решил не продавать игрока в Россию. После этого агент Давинсона подтвердил, что переговоры прекращены.

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40 комментариев

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Mr.Alien
Сериал покруче чем с Мбаппе
+67
-4
+63
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Mark Safa
Ответ Stolny51
Утомило уже. Можно подумать Алаба или Диаш переходят.
Все лучше чем рассказов, или не?
+21
-4
+17
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Ебздрогыч
Санчес хочет в Спартак также сильно, как Мбаппе в Реал, Феликс в Барселону
+15
-6
+9
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Spartakus1984
Ответ leon785
если агент подтвердил что переговоры прекращены. с чего засратый журналюга.утверждает обратное.
Агенты и не такое говорят каждый день,тем более кто то в любой момент может передумать всегда
+10
-1
+9
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leon785
если агент подтвердил что переговоры прекращены. с чего засратый журналюга.утверждает обратное.
+11
-2
+9
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Stolny51
Утомило уже. Можно подумать Алаба или Диаш переходят.
+11
-8
+3
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Mark Safa
Все лучше чем рассказов, или не?
А чем тебе Николай не угодил, вроде ни убил, ни предал , что за вброс?
+2
0
+2
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СПАРТАК
ахахахахахахаэа, боже я не могу, такой ор, скоро начнем кино снимать:Давинсон Санчес путь до спартака 1, Давинсон Санчес:нет пути в Спартак 2, Давинсон Санчес: Возвращение в Спартак 3.
+3
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RW_4ever
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Ответ Stolny51
Да много кто лучше, много кто хуже. Вопрос в том, что пора бы уже переключиться, а не вот эти вот *удовые рыдания
Вот самое интересное тебя, спеца по трансферам забыли спросить и согласовать что им делать
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Санчес хочет в Спартак также сильно, как Мбаппе в Реал, Феликс в Барселону
С детства за Спартак !
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Mark Safa
Ответ Mr.Alien
Сериал покруче чем с Мбаппе
Сериал с Мбаппе длится очень долго, а вот этот, скоро закончится…
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WelD
Забавно будет если с такими потугами перейдет.
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Дмитрий Ким
Журналист знает больше чем агент...?)
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Алексей Тихий
Ответ Stolny51
Утомило уже. Можно подумать Алаба или Диаш переходят.
ну в данной ситуации лучше,чем любой из сегодняшней обоймы.
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Stolny51
Ответ RW_4ever
Вот самое интересное тебя, спеца по трансферам забыли спросить и согласовать что им делать
Чё возгорелся-то? По существу есть чё сказать?
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TushcanRash
Эх , Спартак.Терри. Санчес , хорошее фото получилось бы
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TushcanRash
Эх , Спартак.Терри. Санчес , хорошее фото получилось бы
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Tun
Через Кз по классике, как с колой на рынке
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Евгений Кузнецов
можно же дать деньги Санчесу, чтобы "сам себя выкупил из клуба" и всё) ЦСКА такой вариант уже использовал, вроде
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Mark Safa
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Перебить Терри очень сложно 😹
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Stolny51
Ответ Алексей Тихий
ну в данной ситуации лучше,чем любой из сегодняшней обоймы.
Наверняка

Но мы же не можем не учитывать его мотивацию, а там не прям уж фонтан с этим, судя по новостям

Так получается - есть ли смысл продавливать до упора трансфер игрока с таким количеством «но»?
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Gonzoo
Выкупит свой контракт как тот мексиканец и перейдет спокойно сам.
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Алексей Тихий
Ответ Stolny51
Наверняка Но мы же не можем не учитывать его мотивацию, а там не прям уж фонтан с этим, судя по новостям Так получается - есть ли смысл продавливать до упора трансфер игрока с таким количеством «но»?
лучше уж конца,
чем прыгать,как блоха)
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lavrusha87
Ответ Mr.Alien
Сериал покруче чем с Мбаппе
Да, вполне себе сериал. По факту можем создать прецедент, и либо зарубежные игроки и клубы охотнее будут идти на переговоры с нашими, либо заставят руководящие организации типа УЕФА и АПЛ ввести новый бан.
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ман сити фейк
И так без конечно
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