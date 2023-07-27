Санчес еще может перейти в «Спартак» из «Тоттенхэма». Переговоры идут активно (Себастьян Видаль)
Переход Давинсона Санчеса в «Спартак» из «Тоттенхэма» еще возможен.
Журналист и заместитель главного редактора журнала Weekend Sport Себастьян Видаль опроверг информацию о срыве возможного трансфера центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».
В своем твиттер-аккаунте Seb Ecrivain Foot Видаль сообщил, что переговоры все еще идут активно. Переезд в Россию на данный момент – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Санчеса.
Ранее сообщалось, что трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался, так как «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ и решил не продавать игрока в Россию. После этого агент Давинсона подтвердил, что переговоры прекращены.
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Но мы же не можем не учитывать его мотивацию, а там не прям уж фонтан с этим, судя по новостям
Так получается - есть ли смысл продавливать до упора трансфер игрока с таким количеством «но»?
чем прыгать,как блоха)