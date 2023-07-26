«Црвена Звезда» хочет взять Дркушича на замену перешедшему в «Зенит» Эраковичу. Игрок «Сочи» согласен на переход, его привлекает ЛЧ
Ванья Дркушич может перейти в «Црвену Звезду».
«Сочи» и «Црвена Звезда» начали переговоры о трансфере 23-летнего защитника.
Первое предложение сербского клуба, который намерен заменить перешедшего в «Зенит» Страхиню Эраковича, было отклонено.
«Црвена Звезда» пыталась взять футболиста в аренду с вероятной опцией выкупа. «Сочи» хочет только полноценный трансфер.
Сам Дркушич согласен на переход, если его устроят условия личного контракта. Его привлекает возможность выступлений в Лиге чемпионов.
4 комментария