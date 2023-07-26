«Црвена Звезда» хочет взять Дркушича на замену перешедшему в «Зенит» Эраковичу. Игрок «Сочи» согласен на переход, его привлекает ЛЧ

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Сочи Ванья Дркушич Страхиня Эракович Футбол

Ванья Дркушич может перейти в «Црвену Звезду».

«Сочи» и «Црвена Звезда» начали переговоры о трансфере 23-летнего защитника.

Первое предложение сербского клуба, который намерен заменить перешедшего в «Зенит» Страхиню Эраковича, было отклонено.

«Црвена Звезда» пыталась взять футболиста в аренду с вероятной опцией выкупа. «Сочи» хочет только полноценный трансфер.

Сам Дркушич согласен на переход, если его устроят условия личного контракта. Его привлекает возможность выступлений в Лиге чемпионов.

4 комментария

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Кирилл Польский
Вот как бывает. Игрока Сочи привлекает ЛЧ, и он готов перейти в Звезду. А супер - мега перспективного игрока Звезды что привлекает, если он Звезду меняет на Зенит? Да и вообще на чемпионат России, если и в Спартак был готов перейти? Может он не такой уж и перспективный? Ну или странности с планированием карьеры у человека.
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леннорыч-абрамович
Так бы и писали, что за Эраковича Зенит отдал 7 млн. евро + Дркушича.
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Доктор Верховцев
Работа с фарм-клубами выходит на международный уровень! Правда, ребята из Москвы?
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Зелёный гопник
Ответ леннорыч-абрамович
Так бы и писали, что за Эраковича Зенит отдал 7 млн. евро + Дркушича.
Держи 🧯
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