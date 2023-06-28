Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» продал Верратти «Аль-Хилалю»: «Он так и не заменил в раздевалке Мотту, Силву, Ибрагимовича. Чао, Марко, попутного ветра!»
Жером Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» продал Марко Верратти.
В подписании 30-летнего полузащитника заинтересован «Аль-Хилаль». Представители саудовского клуба прибыли в Париж, чтобы провести переговоры с игроком.
«Вперед, получай удовольствие. Чао, Марко, попутного ветра!
Клуб должен воспользоваться этой возможностью. Есть предложение – надо продавать. Он здесь уже больше десяти лет, за первые годы в Париже добился огромного прогресса... Мы все единодушны в том, что Марко Верратти был отличным полузащитником «ПСЖ», но этого недостаточно, учитывая последние годы.
Он так и не заменил [в раздевалке] ушедшего Тиаго Мотту, Тиаго Силву, Ибрагимовича. Мы ожидали гораздо большего от Маркиньоса и Верратти, это разочаровывает.
Предложение, безусловно, более чем удовлетворительное для него с точки зрения зарплаты. «ПСЖ» не может отклонить такое предложение. Это, наконец, позволит нам перестроить полузащиту и атмосферу в раздевалке», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme на RMC.
Рамос ушёл
Мбаппе уйдёт
Неймар уйдёт
Верратти выгоняют
А ПСЖ играть будет Битшиабумами и Пембеле ? Прямая дорога к истокам, в середину таблицы)) жаль только Энрике подписывается на эту авантюру, желаю ему скорейшей неустойки)
Да и сильно сомневаюсь, что конкретно Вератти разлагает атмосферу в команде. Действительно, центрхав мирового уровня 10 лет прозябает в третьесортной лиге 1, и при этом еще и находит в себе мотивацию держать форму, и рубиться за клуб. А ему еще и предъявы кидают всякие околофутбольные недоэксперты на пенсии...
Ну а то, что он не лидер, так не всем это дано, и с каких пор это стало упреком игроку? Все в команде не могут быть лидерами, и при чем тут Марко, если ПСЖ самолично распустило всех игроков «с яйцами», и тренеров увольняет стабильно раз в год, так толком никому и не дав построить команду.
Гуллит 2.0./Французский Мостовой
В последние сезоны Марко откровенно сдал и это видят к сожалению все. Не к чему переоценивать роль Верратти.