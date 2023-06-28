Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» продал Верратти «Аль-Хилалю»: «Он так и не заменил в раздевалке Мотту, Силву, Ибрагимовича. Чао, Марко, попутного ветра!»

Теги ПСЖ Жером Ротен Златан Ибрагимович Тиаго Мотта лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Тиаго Силва Марко Верратти Футбол

Жером Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» продал Марко Верратти.

В подписании 30-летнего полузащитника заинтересован «Аль-Хилаль». Представители саудовского клуба прибыли в Париж, чтобы провести переговоры с игроком. 

«Вперед, получай удовольствие. Чао, Марко, попутного ветра!

Клуб должен воспользоваться этой возможностью. Есть предложение – надо продавать. Он здесь уже больше десяти лет, за первые годы в Париже добился огромного прогресса... Мы все единодушны в том, что Марко Верратти был отличным полузащитником «ПСЖ», но этого недостаточно, учитывая последние годы. 

Он так и не заменил [в раздевалке] ушедшего Тиаго Мотту, Тиаго Силву, Ибрагимовича. Мы ожидали гораздо большего от Маркиньоса и Верратти, это разочаровывает.

Предложение, безусловно, более чем удовлетворительное для него с точки зрения зарплаты. «ПСЖ» не может отклонить такое предложение. Это, наконец, позволит нам перестроить полузащиту и атмосферу в раздевалке», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme на RMC.

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33 комментария

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alexus-1990
ротен это французский мостовой? только один сплошной негатив от него
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savik-A.M.
Говорят есть чат в Фейсбуке где всего три пользователя: Мостовой , Ротен и Кассано
+29
-2
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Caterina
Никакой благодарности блестящему игроку, угробившему свою карьеру в псж. Если за этот позорный мешок и сумел кто-то играть от всей души, то это Верратти и Маркиньос. И тот и другой получили в итоге оскорбления от недофанатов и от штатных подпевал вроде Ротена.
+26
-1
+25
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VERBLYUD
А ведь если подумать, Верратти лучший игрок в истории псж. Столько лет в клубе, выиграл больше всех трофеев...
+10
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blaugrana_man
Месси ушёл
Рамос ушёл
Мбаппе уйдёт
Неймар уйдёт
Верратти выгоняют

А ПСЖ играть будет Битшиабумами и Пембеле ? Прямая дорога к истокам, в середину таблицы)) жаль только Энрике подписывается на эту авантюру, желаю ему скорейшей неустойки)
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Бронислав Каминский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Веррати - единственный нормальный игрок в этом странноватом ФК Шоу-Бизнес
За последние сезоны деграднул знатно..Хотя в другой лиге мог бы стать мега-игроком
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Hasan_072
У этого Ротена, слишком большой и вечно че то болтающий ротен
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Люблю Марго Робби
МЮ не спать, шикарный игрок, ещё 4-5 лет может приносить пользу
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wjvxpb5q6f
Он так говорит, будто у Парижа есть полузащитник лучше, прям здесь и сейчас. А купить сопоставимого уровнем центрхава, по нынешним временам, это типа 100+🍋 И есть большие сомнения, что руководство на это пойдёт, при здоровом и еще совсем не старом Марко.

Да и сильно сомневаюсь, что конкретно Вератти разлагает атмосферу в команде. Действительно, центрхав мирового уровня 10 лет прозябает в третьесортной лиге 1, и при этом еще и находит в себе мотивацию держать форму, и рубиться за клуб. А ему еще и предъявы кидают всякие околофутбольные недоэксперты на пенсии...

Ну а то, что он не лидер, так не всем это дано, и с каких пор это стало упреком игроку? Все в команде не могут быть лидерами, и при чем тут Марко, если ПСЖ самолично распустило всех игроков «с яйцами», и тренеров увольняет стабильно раз в год, так толком никому и не дав построить команду.

Гуллит 2.0./Французский Мостовой
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Hasan_072
Верратти под руководством Пепа в страшную машину превратился бы, но не сложилось
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ARIGAMI ARIGAMI
Веррати - единственный нормальный игрок в этом странноватом ФК Шоу-Бизнес
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Shadow1882
Им вроде Атлетико интересуется
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Flavius
Ротен - это Пирс Морган на минималках
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Игорь Климов
Ну, ПСЖ уже нужно рассмотреть кандидатуру этого Ротена на пост главного тренера команды) Ха-ха)
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zzz xxx
а в ротен он не хочет
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pasmike
По заданию шейхов Ротен плавно готовит публику к исходу арабских денег
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angliiskiilion
Ответ alexus-1990
ротен это французский мостовой? только один сплошной негатив от него
французский Кассано
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!!!Bata!!!
Ответ savik-A.M.
у него теперь новая тема , по "понятием"
Думаю статья не позволяет
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Caterina
Ответ AurelioDeLaurentis
Тьяго Силву можно еще добавить
Да, точно. И они его выпнули по непонятной причине, после чего он взял ЛЧ с Челси, а псж тем временем продолжал курить бамбук.
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Caterina
Ответ 10ztv
веррати сдал в последнем сезоне + травмы
Сдал, да, там все закисают со временем, удивительно что он так долго держал уровень. Тем не менее он по прежнему лучший полузащитник у них.
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Большой Сэми
Ответ VERBLYUD
А ведь если подумать, Верратти лучший игрок в истории псж. Столько лет в клубе, выиграл больше всех трофеев...
Самый лояльный не равно самый лучший в истории.
В последние сезоны Марко откровенно сдал и это видят к сожалению все. Не к чему переоценивать роль Верратти.
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AurelioDeLaurentis
Ответ Caterina
Никакой благодарности блестящему игроку, угробившему свою карьеру в псж. Если за этот позорный мешок и сумел кто-то играть от всей души, то это Верратти и Маркиньос. И тот и другой получили в итоге оскорбления от недофанатов и от штатных подпевал вроде Ротена.
Тьяго Силву можно еще добавить
0
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!!!Bata!!!
Ответ savik-A.M.
Говорят есть чат в Фейсбуке где всего три пользователя: Мостовой , Ротен и Кассано
А Дани Алвейс, настоявший о создании этой группы, вы что то не упомянули)
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wjvxpb5q6f
Ответ savik-A.M.
Говорят есть чат в Фейсбуке где всего три пользователя: Мостовой , Ротен и Кассано
Там еще Гуллит с Агбонлахором присоединились
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Алексей Гусев
Ответ savik-A.M.
Говорят есть чат в Фейсбуке где всего три пользователя: Мостовой , Ротен и Кассано
зачем ты это написал? Туда же зайдет великий Феллипе Мело
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