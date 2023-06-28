Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» продал Верратти «Аль-Хилалю»: «Он так и не заменил в раздевалке Мотту, Силву, Ибрагимовича. Чао, Марко, попутного ветра!»

Жером Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» продал Марко Верратти.

В подписании 30-летнего полузащитника заинтересован « ». Представители саудовского клуба прибыли в Париж, чтобы провести переговоры с игроком.

«Вперед, получай удовольствие. Чао, Марко, попутного ветра!

Клуб должен воспользоваться этой возможностью. Есть предложение – надо продавать. Он здесь уже больше десяти лет, за первые годы в Париже добился огромного прогресса... Мы все единодушны в том, что был отличным полузащитником «ПСЖ», но этого недостаточно, учитывая последние годы.

Он так и не заменил [в раздевалке] ушедшего , , . Мы ожидали гораздо большего от Маркиньоса и Верратти, это разочаровывает.

Предложение, безусловно, более чем удовлетворительное для него с точки зрения зарплаты. «ПСЖ» не может отклонить такое предложение. Это, наконец, позволит нам перестроить полузащиту и атмосферу в раздевалке», – сказал бывший игрок «ПСЖ» в программе Rothen s’enflamme на RMC.