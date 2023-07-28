Защитник «Балтики» Пуцко перед «Спартаком»: «Постараемся дать бой и набрать очки. Остаться в РПЛ нам по силам»

Александр Пуцко заявил, что «Балтика» постарается дать бой «Спартаку».

Команды сыграют в Москве в понедельник в рамках 2-го тура Мир .

«Постараемся дать бой сопернику в предстоящем матче и набрать очки. Хотим доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Сезон покажет, как мы выступим, но считаю, что остаться в Премьер-лиге нашей команде по силам. Надеюсь, покажем это уже в матче со «Спартаком».

Эмоции от встречи с бывшим клубом? Самые хорошие. Все знают, что это сильный соперник. Но в любом случае рад буду вернуться на знакомый стадион, поиграть в футбол в хорошей атмосфере», – сказал защитник «Балтики», выступавший за « » в 2013–2017 годах.