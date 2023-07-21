РПЛ стартует! «Динамо» примет «Краснодар», завтра «Зенит» сыграет с «Пари НН», «Локомотив» – с «Рубином»

Сегодня «Динамо» и «Краснодар» сыграют в первом матче нового сезона Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет с « » на выезде, « » примет « ».

В воскресенье « » будет противостоять «Оренбургу», «Ростов» примет «Факел».

Чемпионат России

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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