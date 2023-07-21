РПЛ стартует! «Динамо» примет «Краснодар», завтра «Зенит» сыграет с «Пари НН», «Локомотив» – с «Рубином»

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Сегодня «Динамо» и «Краснодар» сыграют в первом матче нового сезона Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Рубин». 

В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Оренбургу», «Ростов» примет «Факел». 

Чемпионат России

1-й тур

Динамо – Краснодар
Дата проведения
21 июля, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – ЦСКА
Дата проведения
22 июля, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Зенит
Дата проведения
22 июля, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Рубин
Дата проведения
22 июля, 17.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Крылья Советов
Дата проведения
22 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Оренбург
Дата проведения
23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Балтика
Дата проведения
23 июля, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Факел
Дата проведения
23 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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РПЛ стартует! Чем закончится матч «Динамо» и «Краснодара»?
2229 голосов
Победа «Динамо»
2.22 Динамо Москва
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Ничья
3.70 премьер-лига Россия
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Победа «Краснодара»
3.30 Краснодар
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40 комментариев

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Плеймейкер87
Всех болельщиков с праздником! Пусть это будет самым интересным чемпионатом за многие годы!
+8
-4
+4
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0mertas626
прощай, Пари НН!
министра здравоохранения, который не знает, сколько таймов в футболе, в директора назначать - это приговор.
+6
-4
+2
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Андрей Попов
Всех болел с началом сезона,праздник начинается.Привет вам из Калининграда,приезжайте на моря)
+1
0
+1
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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cveto4
Маня, зачем вам удача?
у вас целый президент РФС, бездонный Газпром и 14 помощников Семака.
постыдился бы
+2
-2
0
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Андрей Попов
Праздник начинается,а уже столько негатива.
+1
-1
0
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