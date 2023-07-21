РПЛ стартует! «Динамо» примет «Краснодар», завтра «Зенит» сыграет с «Пари НН», «Локомотив» – с «Рубином»
Сегодня «Динамо» и «Краснодар» сыграют в первом матче нового сезона Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Рубин».
В воскресенье «Спартак» будет противостоять «Оренбургу», «Ростов» примет «Факел».
1-й тур
- Дата проведения
- 21 июля, 19.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 15.15, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 22 июля, 17.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 22 июля, 20.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 23 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 23 июля, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 23 июля, 20.00, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Победа «Динамо»2.22
Ничья3.70
Победа «Краснодара»3.30
министра здравоохранения, который не знает, сколько таймов в футболе, в директора назначать - это приговор.
у вас целый президент РФС, бездонный Газпром и 14 помощников Семака.
постыдился бы