Вячеслав Колосков: «Желающие провести товарищеский матч с Россией найдутся. Нужно искать»

Вячеслав Колосков считает, что желающие провести матч со сборной России найдутся.

Ранее сообщалось, что сборная Египта отказалась от идеи проведения товарищеской встречи против России.

«Понятно, что сейчас найти соперника для товарищеского матча – дело непростое, у всех свой график, кто-то боится или не хочет приезжать в Россию.

Но желающие провести товарищеский матч обязательно найдутся – мы же сыграли с Ираном и Ираком.

На отказе Египта дело не закончится, нужно искать других соперников. Азиатские соборные? Это хороший вариант, как и любой другой. Сборная должна играть», – сказал почетный президент РФС.