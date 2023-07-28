Вячеслав Колосков: «Желающие провести товарищеский матч с Россией найдутся. Нужно искать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Вячеслав Колосков считает, что желающие провести матч со сборной России найдутся.

Ранее сообщалось, что сборная Египта отказалась от идеи проведения товарищеской встречи против России.

«Понятно, что сейчас найти соперника для товарищеского матча – дело непростое, у всех свой график, кто-то боится или не хочет приезжать в Россию.

Но желающие провести товарищеский матч обязательно найдутся – мы же сыграли с Ираном и Ираком.

На отказе Египта дело не закончится, нужно искать других соперников. Азиатские соборные? Это хороший вариант, как и любой другой. Сборная должна играть», – сказал почетный президент РФС.

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7 комментариев

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lokoball
Алло, мы ищем таланты)
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Владислав88
На кой ляд они нужны без официальных игр? Товарняки - подготовительные игры? А к чему эта сборная сейчас готовится? Пока куда-то допустят сборную, никого из этой сборной пойди уже и не останется, и все эти товарняки окажутся пуком в воздух. Даже самим игрокам этот интересно, гоняют нули для проформа. Лучше бы уже перешли бы на систему Весна-осень и увеличили бы число команд РПЛ до 18 и играли 34 тура, чем этой никому ненужной дурью заниматься. Кроме безработного Писарева никому никакой пользы.
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Mechel**
Разместите объявления в газетах - ищу партнера и т.д.
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Sarumian
Кому искать ?

Только если за деньги и то, если повезёт.
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