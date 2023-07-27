Гендиректор «Спартака» о 2:1 с «Краснодаром»: «Нервная победа, как мы любим. Слава богу, что Зиньковский жив»

Генеральный директор «Спартака» высказался о победе над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

– Рады победе. Нервная, как мы любим. Нерв нельзя исключить – это футбол, всегда могут быть качели, мы играем в атакующий футбол. Дорога до «Краснодара» непростая, но все компенсировалось победой.

– Остались ли вопросы по голу « »? Пишут, что был офсайд.

– Еще не пересматривал повтор.

– По удалению Сперцяна вопросов нет?

– Я был в ужасе, когда увидел фотографии и видео момента. Слава богу, что Зиньковский жив. Информации по травме пока нет. Внешне выглядит, что ничего страшного.

– Будет ли играть в августе?

– Еще не общался с врачами, без комментариев, с ситуация аналогична, – сказал .