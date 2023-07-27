Гендиректор «Спартака» о 2:1 с «Краснодаром»: «Нервная победа, как мы любим. Слава богу, что Зиньковский жив»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Антон Зиньковский Матч ТВ Хесус Медина Даниил Хлусевич Эдуард Сперцян Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» высказался о победе над «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1. 

– Рады победе. Нервная, как мы любим. Нерв нельзя исключить – это футбол, всегда могут быть качели, мы играем в атакующий футбол. Дорога до «Краснодара» непростая, но все компенсировалось победой.

– Остались ли вопросы по голу «Краснодара»? Пишут, что был офсайд.

– Еще не пересматривал повтор.

– По удалению Сперцяна вопросов нет?

– Я был в ужасе, когда увидел фотографии и видео момента. Слава богу, что Зиньковский жив. Информации по травме Антона пока нет. Внешне выглядит, что ничего страшного.

– Будет ли Хесус Медина играть в августе?

– Еще не общался с врачами, без комментариев, с Даниилом Хлусевичем ситуация аналогична, – сказал Олег Малышев

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8 комментариев

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Кондитер
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я матч не видел , в него что стреляли или ножом прошили что за фразы об убийстве?
почти )))
+2
0
+2
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Artie Bukko
Ответ Клюшка Овечкина
Чёт переигрывает…
да не, когда ты напрямую сопричастен, живёшь внутри команды, острее всё чувствуешь
+1
0
+1
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WelcomeBackPURE
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Павел Ермаков
Нервного ничего не было.Все по делу.А в конце был офсайд.Жаль линий нет.Нервное он усмотрел.Дилетант.
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bbbereggg@gmail.com
Спасибо, что живой
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dimkamelok
Очередной ужасный матч от Зиньковского. Контраст в сравнении с Бонгонда настолько очевидный, что даже обсуждать нечего
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