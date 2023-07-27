Гендиректор «Спартака» о 2:1 с «Краснодаром»: «Нервная победа, как мы любим. Слава богу, что Зиньковский жив»
Генеральный директор «Спартака» высказался о победе над «Краснодаром».
Красно-белые выиграли матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1.
– Рады победе. Нервная, как мы любим. Нерв нельзя исключить – это футбол, всегда могут быть качели, мы играем в атакующий футбол. Дорога до «Краснодара» непростая, но все компенсировалось победой.
– Остались ли вопросы по голу «Краснодара»? Пишут, что был офсайд.
– Еще не пересматривал повтор.
– По удалению Сперцяна вопросов нет?
– Я был в ужасе, когда увидел фотографии и видео момента. Слава богу, что Зиньковский жив. Информации по травме Антона пока нет. Внешне выглядит, что ничего страшного.
– Будет ли Хесус Медина играть в августе?
– Еще не общался с врачами, без комментариев, с Даниилом Хлусевичем ситуация аналогична, – сказал Олег Малышев.
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