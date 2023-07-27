«Спартак» обыграл «Краснодар» в 3-й раз подряд. Уступали – в марте 2022-го

«Спартак» одержал третью подряд победу над «Краснодаром».

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » на выезде обыграл « » со счетом 2:0.

В предыдущем сезоне команды дважды встречались в Мир РПЛ. Оба раза победу одерживал «Спартак» – 4:1, 4:3.

Последний раз «Краснодар» обыгрывал красно-белых в марте 2022 года (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.