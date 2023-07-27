«Спартак» обыграл «Краснодар» в 3-й раз подряд. Уступали – в марте 2022-го

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Футбол

«Спартак» одержал третью подряд победу над «Краснодаром».

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

В предыдущем сезоне команды дважды встречались в Мир РПЛ. Оба раза победу одерживал «Спартак» – 4:1, 4:3.

Последний раз «Краснодар» обыгрывал красно-белых в марте 2022 года (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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17 комментариев

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Natan Pilkin
Никогда бы не подумал, что напишу такое про Краснодар, но в нынешнем виде это просто костоломы и всё

Ничего, кроме бесконечной грубости, не показали
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rigobersong
И зачем Арутюнян Мусаева убирал?:)
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tolybasickkk
Вперед Спартак !
+4
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Nekrasof
Срочно продавать Классена, жуткий неликвид
+2
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Nurbol Nuraliyev
ребята извините за оффтоп, почему бы не добавить новость о матчах лиги конференции?
+1
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vikluk
Ответ savik-A.M.
Краснодар конечно костоломы ещё те , раньше за ними такого не замечалось
Да какие "костоломы"? Мозес сделал плохую скидку на Сперцяна, тот неудачно обработал, что привело к отскоку мяча. В результате хотел отбить мяч, но Зиньковский оказался быстрее и наскочил под удар Сперцяна. Чтож? Бывает. Джикии в прошлом сезоне вообще ничего за травму Кади...
+2
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Caniball
А я вот расстроен. Сегодня дежурные 4 не забили. Хотя возможностей для этого было много….
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savik-A.M.
Краснодар конечно костоломы ещё те , раньше за ними такого не замечалось
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vikluk
Ну что же, поздравляем Спартак... А ведь могли же и пропустить в конце, чуть поточнее пробей Кордоба... А там пенальти. И кто его знает? Ну имеем что имеем.
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Anti2
Против Балтики такое не прокатит
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Снежана Цветкова
Краснодар наш клиент 👍
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igormeat
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igormeat
И 2-1 же :)
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vikluk
Ответ rigobersong
И зачем Арутюнян Мусаева убирал?:)
Правильно сделал. Спекся Мусаев. Психологически надломился. Даже в авто нужно вовремя делать сервис, а если надо и менять детали, чтобы он работал
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Nils Michael
Ответ rigobersong
И зачем Арутюнян Мусаева убирал?:)
Сперцян сам убрался, а Арутюнян был в составе - ты что-то попутал
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Caniball
Ответ vikluk
Да какие "костоломы"? Мозес сделал плохую скидку на Сперцяна, тот неудачно обработал, что привело к отскоку мяча. В результате хотел отбить мяч, но Зиньковский оказался быстрее и наскочил под удар Сперцяна. Чтож? Бывает. Джикии в прошлом сезоне вообще ничего за травму Кади...
Мяч вообще уже был в другой стороне и Сперцян не успевал. Безрассудно сыграл.
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