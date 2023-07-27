«Спартак» выиграл 2 матча на старте сезона. Дальше – «Балтика»

«Спартак» выиграл 2 матча на старте сезона.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля одержала победу над « » в матче Фонбет Кубка России (2:1).

После двух первых матчей сезона на счету красно-белых две победы – в первом туре Мир они обыграли «Оренбург» (3:2).

Следующую игру « » проведет 31 июля – команда встретится с «Балтикой» в чемпионате России.