«Спартак» выиграл 2 матча на старте сезона. Дальше – «Балтика»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» выиграл 2 матча на старте сезона.

Сегодня команда Гильермо Абаскаля одержала победу над «Краснодаром» в матче Фонбет Кубка России (2:1).

После двух первых матчей сезона на счету красно-белых две победы – в первом туре Мир РПЛ они обыграли «Оренбург» (3:2). 

Следующую игру «Спартак» проведет 31 июля – команда встретится с «Балтикой» в чемпионате России. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava=Spartak
Всех с победой!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Шипицын
ну не можем мы без валидола в конце!!!Всех с Победой!Судейство норм,чтобы не говорили не которые .
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damir Carlos
Не понимаю как не увидели офсайд? Там же на пол корпуса вылез? Даже не без Вара боковой должен увидеть такое. То увидят миллиметровый офсайд, то не видят на полметра
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кротков Павел
с победой КБ
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Владимир Шипицын
ну не можем мы без валидола в конце!!!Всех с Победой!Судейство норм,чтобы не говорили не которые .
Там гол из вне игры Краснодар забил
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rus1973
было похоже,что Кордоба был в офсайде
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pav11k
Зобнин прямо порадовал, отличный матч. Бонгонда туда же, хорошее приобретение. Умяров, подозрительно часто катится - так можно на карточку наиграть или на травму.
И сама игра прагматичнее стала, лишний раз не рискуют и играют через оборону. Правда, во втором тайме этого меньше стало.
Ждем возвращения Соболева
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Дальше – «Балтика»... а потом можно и водочки накатить
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
В концовке прям узнал родной Спартак, если бы не выиграли - не удивился бы. А в остальном - пока очень сдержанный оптимизм, Бонгонда очень нравится. Еще бы ЦЗ купить толкового - вообще красота была бы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
смотрел второй тайм, Сухой норм отсудил

Максименко немного нервирует защитников

Классен - вообще не уровень, к сожалению

Мартинс вышел и растворился

Зобнин - красавчик!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Сначала сперцян был заведенный, потом этот лег вышел и тоже начал зобнина бить просто так. И кордоба туда же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Максименко свой мяч получил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimanchik179
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
когда же уберут таких как Классен. одни ошибки, ни одного полезного действия.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay Gornik
весь позитив от игры испортили в конце, какого начали катать в защите? и такие ляпы из года в год (((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el ruso guapo
С Балтикой "К&Б" точно справятся)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Выжившие после судейства Сухого сыграют с Балтикой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Богдан Хабриев
Балтика едет к КБ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Коровин
Дальше - охота крепкое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ответ Владимир Шипицын
ну не можем мы без валидола в конце!!!Всех с Победой!Судейство норм,чтобы не говорили не которые .
Порадовало, что судья не разу не ходил смотреть ВАР, а очень качественно принимал решения по ходу матча.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ви Ков
Ответ Damir Carlos
Не понимаю как не увидели офсайд? Там же на пол корпуса вылез? Даже не без Вара боковой должен увидеть такое. То увидят миллиметровый офсайд, то не видят на полметра
Там Иванов на ВАРе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий