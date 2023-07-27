«Спартак» выиграл 2 матча на старте сезона. Дальше – «Балтика»
«Спартак» выиграл 2 матча на старте сезона.
Сегодня команда Гильермо Абаскаля одержала победу над «Краснодаром» в матче Фонбет Кубка России (2:1).
После двух первых матчей сезона на счету красно-белых две победы – в первом туре Мир РПЛ они обыграли «Оренбург» (3:2).
Следующую игру «Спартак» проведет 31 июля – команда встретится с «Балтикой» в чемпионате России.
И сама игра прагматичнее стала, лишний раз не рискуют и играют через оборону. Правда, во втором тайме этого меньше стало.
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