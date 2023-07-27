Абаскаль о 2:1 с «Краснодаром»: «У «Спартака» 22 удара, играли достаточно хорошо. Зобнин уничтожает, когда есть пространство»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Краснодаром».
Красно-белые выиграли матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1.
– Команда играла последние 20 минут в другом темпе, дело в жаре?
– Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости. Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.
– Зобнин провел чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет.
– И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман – футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества. Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности, – сказал Абаскаль.
Во-вторых, я видел сегодня как Максименко отбивает мячи и как он не может отдать пас на 10 метров
Зобнин - топ!
КБ выглядит очень серьезно, подписать добротного дэфа, и можно идти за титулами!