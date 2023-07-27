Абаскаль о 2:1 с «Краснодаром»: «У «Спартака» 22 удара, играли достаточно хорошо. Зобнин уничтожает, когда есть пространство»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Роман Зобнин Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1. 

– Команда играла последние 20 минут в другом темпе, дело в жаре?

– Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости. Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.

– Зобнин провел чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет.

– И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман – футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества. Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности, – сказал Абаскаль.

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39 комментариев

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Сегодня казалось игра пройдёт без валидола, но в концовке матча Спартак сыграл в своём репертуаре)
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Maxhoh
Хочу только написать одно: пусть Абаскаль продолжает, не меняйте его. Он хоть даёт какую-то искру в футболе Спартака.
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Дмитрий Сологубов
Зобнин молодец!Да, и Бонгонда молодец!Да, и Игнатов с Зиньковским молодцы. Промес, Бальце и Мозес.Есть и Соболев с Мединой.У Спартака весь состав может быть звёздами.
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Konstantin Zorin
Всё было хорошо то того момента, как вышел Классен и Абаскаль сменил схему.
+8
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Роман
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Ответ An Kr
доминирует, уничтожает, что следующее? Абаскаль борща переел?
22 удара это не показатель в гостях?
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6tspey7tb5
Лето-осень начинаем не плохо, а вот весна беда. Надеюсь с трансферами Абаскаль наладит игру и во второй части сезона. Рома сегодня был везде.
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КБ Сергей
Ответ Ваге Геворгян
Спартак с победой! Но если кто понимает футболе, увидели, что хотел от этого матча Ивич, а что Абаскаль! Ивич выставил состав 7замен и нет сыгранности..... Абаскаль основу на победу! Я думаю и те и другие довольны с тем что в итоге!!! Основа Краснодара 10ом забила гол и могла забить второй, но резерв Краснодара не соперник Спартаку это тоже факт
Да ладно? У Краснодара семь замен? А у Спартака пять изменений в составе. А то, что у Краснодара нет сыгранности в таком виде - это проблема Краснодара и Ивича. У Спартака, вообще, каждый матч - новые сочетания и Абаскаль по этому поводу не плачет. Основа Краснодара забила Спартаку только тогда, когда спартачи решили, что уже хватит играть, а весь матч, мяч находился на половине Краснодара. Спартак был на голову сильнее сегодня и победил заслуженно.
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versus_
Спартак, как прошлогоднее лето с Абаскалем, ярко начинает. Можно уверенно ждать противостояния с Зенитом.
+5
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Peter Parker
Да, Рома сегодня удивил забитым мячом. Но есть и обратная сторона, что самого Зобнина тоже уничтожают на пространстве. Сколько уже таких матчей было, когда он просто встает и не бежит назад, хоть оба матча с Крыльями в прошлом сезоне, что с Акроном.
+7
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Владимир Кулешов
Ответ Игорь Голов
чудак, где ты у Максименко ужас увидел?????????? думай, когда пишешь!
Во-первых, без оскорблений.
Во-вторых, я видел сегодня как Максименко отбивает мячи и как он не может отдать пас на 10 метров
+2
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Игорь Голов
Ответ Владимир Кулешов
Бонгонда порадовал. Мартинс,Бальде Классен, Максименко- ужас. А так матч хороший провели, в конце конечно расслабились или может сил уже не хватало
чудак, где ты у Максименко ужас увидел?????????? думай, когда пишешь!
+3
-2
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Василий Голованев
Ответ An Kr
нет, качество ударов показатель. А сколько из 22 были опасны? 4?
10 в створ,опасных4-5
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Макс Отицкий
Культуру паса Абаскаль ребятам привил конечно. Сразу видна школа Барселоны. Перед ним последний сезон играли в совсем невнятное бей-беги
+1
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vikluk
Если бы 22 раза пробили точно, то это был бы не "Спартак". А вообще - "Если бы да кабы, то во рту выросли грибы". Ха-ха
+1
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Владимир Кулешов
Бонгонда порадовал. Мартинс,Бальде Классен, Максименко- ужас. А так матч хороший провели, в конце конечно расслабились или может сил уже не хватало
+3
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Максим Катебо
Бонгонда - топ!
Зобнин - топ!
КБ выглядит очень серьезно, подписать добротного дэфа, и можно идти за титулами!
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Arman FCSM
С реализацией прям беда. Как и в прошлом сезоне
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Тайосич
Ответ Spiker1606
А в первом туре почему Селя не играл?
Выбор Абаскаля
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Кондитер
Ответ bamboocha01
В том то и дело что в прошлом никого не собирались увольнять и вдруг раз- и уволили:)
ну дай бог этого не произойдет ))
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Тайосич
Ответ bamboocha01
А что с Селиховым? Травма или просто проиграл конкуренцию Максименко?
На кубок у него дисквалификация была, как и у Соболева с Николсоном.
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bamboocha01
Ответ Игорь Голов
чудак, где ты у Максименко ужас увидел?????????? думай, когда пишешь!
А что с Селиховым? Травма или просто проиграл конкуренцию Максименко?
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bamboocha01
Ответ Кондитер
вроде и не собирались ))
В том то и дело что в прошлом никого не собирались увольнять и вдруг раз- и уволили:)
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Василий Голованев
Ответ An Kr
ну вот, угадал, опасных 4, так какая разница какое количество? главное качество.
Количество ударов удивило .Соболев не промахнулся бы.
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Роман
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Ответ An Kr
не обязательно, с центра поля тоже лупить можно.
бывают игры, когда вообще нет ударов в створ ворот)например матч за суперкубок )
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ An Kr
нет, качество ударов показатель. А сколько из 22 были опасны? 4?
согласен. только чтобы 22 раза даже попытаться ударить по воротам, надо подойти к воротам?не?
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