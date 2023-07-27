Абаскаль о 2:1 с «Краснодаром»: «У «Спартака» 22 удара, играли достаточно хорошо. Зобнин уничтожает, когда есть пространство»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Краснодаром».

Красно-белые выиграли матч 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

– Команда играла последние 20 минут в другом темпе, дело в жаре?

– Дело не в жаре, у нас было 22 удара по воротам, играли достаточно хорошо и с точки зрения агрессивности, и с точки зрения спортивной злости. Должны были эти 22 удара наносить эффективнее, тогда такой концовки мы бы не увидели.

– провел чуть ли не свой лучший матч за последние несколько лет.

– И в прошлом году он здесь тоже это показывал. Роман – футболист, который уничтожает, когда есть пространство. Рад, что он смог проявить свои качества. Рад, что он смог забить уже во втором матче сезона. Надеюсь, это придаст ему уверенности, – сказал .