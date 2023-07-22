Глава «Локо» о Fan ID: «Продали около тысячи абонементов на сезон. У всех московских клубов меньше 10 000. Не та ситуация, которой мы могли бы гордиться»

Юрий Нагорных не удовлетворен количеством реализованных «Локомотивом» абонементов.

– На сегодняшний день продали около тысячи абонементов на сезон , но это недостаточный результат. Мы работаем, чтобы цифра была больше.

Хотя на днях получили информацию, что все московские клубы продали меньше десяти тысяч абонементов. Это не та ситуация, которой мы могли бы гордиться.

– С чем связываете это?

– С Fan ID. Буквально неделю назад у нас здесь проходил товарищеский матч, где болельщицкая трибуна была почти полная. Хотя и играли с командой Второй лиги, но трибуна поддерживала команду, – заявил председатель совета директоров « ».