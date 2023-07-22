Глава «Локо» о Fan ID: «Продали около тысячи абонементов на сезон. У всех московских клубов меньше 10 000. Не та ситуация, которой мы могли бы гордиться»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия бизнес болельщики Динамо Москва Юрий Нагорных Чемпионат.com Fan ID Футбол

Юрий Нагорных не удовлетворен количеством реализованных «Локомотивом» абонементов.

– На сегодняшний день продали около тысячи абонементов на сезон РПЛ, но это недостаточный результат. Мы работаем, чтобы цифра была больше.

Хотя на днях получили информацию, что все московские клубы продали меньше десяти тысяч абонементов. Это не та ситуация, которой мы могли бы гордиться.

– С чем связываете это?

– С Fan ID. Буквально неделю назад у нас здесь проходил товарищеский матч, где болельщицкая трибуна была почти полная. Хотя и играли с командой Второй лиги, но трибуна поддерживала команду, – заявил председатель совета директоров «Локомотива».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Экс-глава Локо? как посмел фан айди назвать причиной низкой посещаемости...
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женька Овомоела
А на главной до сих пор висит раздел матч-центра где указано что Локо-Рубин 1:2, идет второй тайм🤦🏼‍♂️ может пофиксите уже?
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ </c/>
Экс-глава Локо? как посмел фан айди назвать причиной низкой посещаемости...
Белоэмигрант - не иначе !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gord Lane
Ничего, скоро игра на кубок в Казани, думаю забьем гостевую трибуну процентов на 70.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leonid2406
Одна тысяча - Локо. Всего 10. Значит остальные три команды по 3 тысячи.
Зачем же свою команду опускать перед конкурентами? Лучше бы цифры не озвучивал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Overkiller
Кушайте фануйди и молчите раз говорить не можете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий