Семенов о Fan ID и «Ахмате»: «У нас в республике нет тех, кто бойкотирует игры»

Андрей Семенов считает, что фанаты «Ахмата» не бойкотируют матчи из-за Fan ID.

Защитник грозненского клуба высказался после поражения от «Зенита» (0:2) в гостях в Фонбет Кубке России. Карта болельщика в этом турнире не действует.

«Атмосфера классная. Нам очень понравилась. Хотелось бы побольше видеть такие трибуны.

У нас на матчи Кубка и ходит примерно одинаковое количество болельщиков. На нас Fan ID не сильно влияет. Есть ли те, кто бойкотирует игры? У нас в республике нет», – сказал .