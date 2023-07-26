Семенов о Fan ID и «Ахмате»: «У нас в республике нет тех, кто бойкотирует игры»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Ахмат Андрей Семенов Fan ID Футбол

Андрей Семенов считает, что фанаты «Ахмата» не бойкотируют матчи из-за Fan ID.

Защитник грозненского клуба высказался после поражения от «Зенита» (0:2) в гостях в Фонбет Кубке России. Карта болельщика в этом турнире не действует.

«Атмосфера классная. Нам очень понравилась. Хотелось бы побольше видеть такие трибуны.

У нас на матчи Кубка и РПЛ ходит примерно одинаковое количество болельщиков. На нас Fan ID не сильно влияет. Есть ли те, кто бойкотирует игры? У нас в республике нет», – сказал Семенов.

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10 комментариев

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Станнис Баратеон
Помнится недавно, другие игроки Ахмата говорили, что из-за фан айди посещаемость резко просела и его надо отменить
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Reims Start 2023
Ещё бы посмели бойкотировать игру игроки Терека. Иначе к вечеру будут показны на Тв канале ЧГТРК Грязный и извиняться: ПРОСТИ НАС ДОНГОН, ЭТО ШАЙТАН ВО ВСЕМ ВИНОВАТ.
+7
0
+7
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samarskij-kuzmich
Нашёл чем удивить. Азиатский способ организации.
+2
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Vatikan
Ответ Станнис Баратеон
Помнится недавно, другие игроки Ахмата говорили, что из-за фан айди посещаемость резко просела и его надо отменить
Им на тот момент не дали текст нужный заучить
+3
-1
+2
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Димка Макеев
Как и нетрадиционной ориентации. Заранее извините
+2
-2
0
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Виктор Иванович
А что с ними сделали, раз их уже нет?
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Домоседов
Да, видел я матч с Крыльями, стадион забит - яблоку негде упасть
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левый край
"Истинный ариец.Беспощаден к врагам рейха.."
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Ярик01
4777 зрителей в Грозном в первом туре - это не из-за фан-айди, а когда не из-под палки плановая посещаемость? ))
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Kit244098
Конечно бойкотирующих в вотчине Рамзанки нет. Гордые горцы там просто на футбол не ходят. Молча))
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