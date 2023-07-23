«Рома» не взяла Шомуродова в турне по Португалии. Форвард не входит в планы Моуринью

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы Эльдор Шомуродов Гонсало Вильяр Брайан Рейнолдс Матиас Винья Футбол

«Рома» планирует расстаться с Эльдором Шомуродовым.

Как передает Calciomercato, форвард не включен в список футболистов, отправляющихся в предсезонное турне по Португалии. Главный тренер Жозе Моуринью не рассчитывает на него.

Также в заявку не попали защитники Брайан Рейнолдс и Матиас Винья, полузащитник Гонсало Вильяр.

Шомуродов во второй половине прошлого сезона играл за «Специю» и забил 1 гол за 16 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Олег Комисаров
Ответ Милан 757
А зачем ты его Моур покупал тогда ?
Плов готовить , логично же
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Blaumerc
Ответ Милан 757
А зачем ты его Моур покупал тогда ?
что бы он играл? Но он не заиграл, бывает
+5
-2
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Marduhai
Очевидно, что Шомуродов не потянет конкуренции с Абрахамом, Дибалой и Эль Шарави, да и с Белотти. Ну, а если придёт Мората, то будет просто балластом. Кстати, если перечисленная пятерка будет в команде, то и Сольбаккен не нужен.
Не очень также понятно, будет ли Маур избавляться от Карсдорпа, поскольку на его позиции есть Челик и пришел Кристиансен.
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magentrumen
в ЦСКА
+1
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Blaumerc
Ответ Олег Комисаров
Плов готовить , логично же
получается наелся? или не понравился плов Шомуродова
+2
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blaugrano
Ответ Blaumerc
получается наелся? или не понравился плов Шомуродова
Грустно, но вкусно.
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Спартак сила
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Ответ magentrumen
в ЦСКА
ахахах
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Curry30
бесполезный игрочишко
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Direct free kick
Ответ Милан 757
А зачем ты его Моур покупал тогда ?
Не он его покупал
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Blaumerc
Ответ Velirpa
Жозе взял рецепт плова и расстался с игроком.
Жозе все-таки крутой мужик, ради рецепта плова, заставил руководство Ромы раскошелиться на 14 млн.
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Blaumerc
Ответ blaugrano
Грустно, но вкусно.
прдставил как Жозе по узбекски, без ложки, руками приложился к плову, смотрит на Шомуродова, и говорит: - жаль, но тебе пора уходить.
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Xm.md
Ответ Deportivo La Coruna
Вот бы его в Наполи посмотреть.
Там уже есть одна деревяшка из РПЛ
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Deportivo La Coruna
Ответ Xm.md
Там уже есть одна деревяшка из РПЛ
Точно деревяшка?
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