«Рома» не взяла Шомуродова в турне по Португалии. Форвард не входит в планы Моуринью

«Рома» планирует расстаться с Эльдором Шомуродовым.

Как передает Calciomercato, форвард не включен в список футболистов, отправляющихся в предсезонное турне по Португалии. Главный тренер Жозе Моуринью не рассчитывает на него.

Также в заявку не попали защитники Брайан Рейнолдс и Матиас Винья, полузащитник Гонсало Вильяр.

Шомуродов во второй половине прошлого сезона играл за «Специю» и забил 1 гол за 16 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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