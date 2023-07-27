Тарасова о футболе: «По деньгам мы впереди планеты всей, а успехи сомнительные. Популярность обусловлена доступностью, а не мастерством наших игроков»

Татьяна Тарасова считает – популярность футбола в России не связана с мастерством игроков.

«По своему объему, по деньгам, которые вкладывают в вид спорта, российский футбол, конечно, впереди планеты всей.

У нас вон какие стадионы стоят, на некоторых даже и не играют толком. И успехи сомнительные.

Популярность футбола обусловлена его доступностью, а не мастерством наших футболистов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Тарасова о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи»