Тарасова о футболе: «По деньгам мы впереди планеты всей, а успехи сомнительные. Популярность обусловлена доступностью, а не мастерством наших игроков»
Татьяна Тарасова считает – популярность футбола в России не связана с мастерством игроков.
«По своему объему, по деньгам, которые вкладывают в вид спорта, российский футбол, конечно, впереди планеты всей.
У нас вон какие стадионы стоят, на некоторых даже и не играют толком. И успехи сомнительные.
Популярность футбола обусловлена его доступностью, а не мастерством наших футболистов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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И тут вопрос: откуда Тарасовой привелось, что по бабкам мы впереди планеты всей? Кто в этот не маразм вообще верит, кухарки которые вообще за футболом не следят?
Уровень мастерства тут глубоко второстепеннен
А у нас Арбузов вчера финт Зидана сделал и забил))
В сравнении с футбольной аудиторией - огромнейшая пропасть
Однажды её отец сунулся было в футбол потренировать и проявил полнейшую некомпетентность и несостоятельность.
После этого эта ненормальная возненавидела российский футбол.