Тарасова о футболе: «По деньгам мы впереди планеты всей, а успехи сомнительные. Популярность обусловлена доступностью, а не мастерством наших игроков»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова деньги Футбол

Татьяна Тарасова считает – популярность футбола в России не связана с мастерством игроков.

«По своему объему, по деньгам, которые вкладывают в вид спорта, российский футбол, конечно, впереди планеты всей.

У нас вон какие стадионы стоят, на некоторых даже и не играют толком. И успехи сомнительные.

Популярность футбола обусловлена его доступностью, а не мастерством наших футболистов», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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63 комментария

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Олег Св
Бег еще более доступен. Дело в том, что футбол- самая прекрасная игра на свете
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JENNINGS
Европейские топ-чемпионаты, ЛЧ, Евро, ЧМ и т.д. собирает миллионную аудиторию. Сколько человек в действительности смотрит ФК (не важно, российское, зарубежное)?
+24
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Сергей48
Впереди планеты всей? Но это вы загнули конечно?) может с фигурным катанием перепутали?) Вот ваш вид спорта точно впереди планеты всей!)
+22
-1
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Alexander Kalaboutin
Почему чаще всего именно фигуристы так сильно завидуют популярности футбола?
+19
-4
+15
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zer
Недавно цифры были, что АПЛ генерирует 6 млрд в год, а саудовцы до 2030 года 20 млрд вложат в чемпионат. Реальпокупает беллингема за 100+ лямов, а это бюджет ЦСКА на год

И тут вопрос: откуда Тарасовой привелось, что по бабкам мы впереди планеты всей? Кто в этот не маразм вообще верит, кухарки которые вообще за футболом не следят?
+13
0
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Утренняя Аврора
Я не понимаю, что ТАТ имеет против футбола.? Вечно она язвит и критикует. Не признавать, что футбол любим миллионами, это просто глупость Да, да, и наш футбол, и наши игроки любимы миллионами .Отрицать это- непроходимая глупость. Вот уж не ожидала от Татьяны Анатольевны.
+15
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Пирс Морган
Ответ JENNINGS
Европейские топ-чемпионаты, ЛЧ, Евро, ЧМ и т.д. собирает миллионную аудиторию. Сколько человек в действительности смотрит ФК (не важно, российское, зарубежное)?
Я бы даже сказал миллиардную в сумме
+13
-1
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Tun
Ответ Alexander Kalaboutin
Почему чаще всего именно фигуристы так сильно завидуют популярности футбола?
Потому что им на шоу показательные выделяют копеечные 100+ лямов, не доедают
+10
-1
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Леван Мкртчян
Футбол социальное явление со своей отдельной субкультурой. Фигрное катание никогда таким явлением не станет, сколько бы его не пиарили и пытались сделать таковым.
Уровень мастерства тут глубоко второстепеннен
+7
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FNT
Зачем о футболе хоть как-то пытаются судить люди, искренне считающие РПЛ самой богатой лигой мира или одной из самых богатых? На фоне реально богатых клубов даже Зенит тот еще побирушка. Один трансфер за 40 лямов был, и с ним носились, как с писаной торбой. Москва раз 10 горела из-за него. Тем временем, условный Борнмут столько в осеннем пальто после лета находит.
+5
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Ксюша Каблукова
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Ответ justbored
ТАТ удалилась в свою башню из слоновой кости и чёрного дерева)) Ну потому что фигурное катание это настолько элитарный вид искусства, недоступный для должной оценки плебсом [а "оценка" преимущественно как "установление стоимости материальных объектов" это примерно всё, что вами движет], вы не получаете симпатий широкой аудитории. Я могу ответить за себя: ваш музыкальный вкус ужасен, мои уши увядают, выслушивая очередного Чайковского или Билли Айлиш. Вы *слишком* пытаетесь угодить массовому вкусу. Do better, и люди к вам потянутся.
Вот это прям в точку - музыка устарела давным-давно, либо безвкусная.Сами постановки скучны и повторяют друг друга из сезона в сезон.Фигуристы без харизмы, в большинстве своем))Серый вид спорта)
А у нас Арбузов вчера финт Зидана сделал и забил))
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Tun
Никто и не утверждает, что наши кривоножки какие-то там кудесники мяча. Но и заявлять, что фигурка сопоставима или даже превышает популярность футбола - маразматичный бред
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Ксюша Каблукова
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Утренняя Аврора
Я не понимаю, что ТАТ имеет против футбола.? Вечно она язвит и критикует. Не признавать, что футбол любим миллионами, это просто глупость Да, да, и наш футбол, и наши игроки любимы миллионами .Отрицать это- непроходимая глупость. Вот уж не ожидала от Татьяны Анатольевны.
Молодец Аврора))
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JENNINGS
Ответ Tun
Полтора точно наберётся
Я не про домохозяек, которые кроме «Ледникового периода» ничего не знают, а про тех, который реально смотрит ЧЕ, ЧМ, все мировые выступления по ФК?
В сравнении с футбольной аудиторией - огромнейшая пропасть
+2
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Бамбарбиякиргуда
Ответ Tun
Никто и не утверждает, что наши кривоножки какие-то там кудесники мяча. Но и заявлять, что фигурка сопоставима или даже превышает популярность футбола - маразматичный бред
Проверить легко, ввести фануйди на фигурку.
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Вечно в бане
Ответ zer
Недавно цифры были, что АПЛ генерирует 6 млрд в год, а саудовцы до 2030 года 20 млрд вложат в чемпионат. Реальпокупает беллингема за 100+ лямов, а это бюджет ЦСКА на год И тут вопрос: откуда Тарасовой привелось, что по бабкам мы впереди планеты всей? Кто в этот не маразм вообще верит, кухарки которые вообще за футболом не следят?
А кто, кроме кухарок, вообще всерьёз воспринимает то, что несут о футболе все эти Тарасовы, Роднины и прочие?
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Денис Давыдов
мы тут на сайте можем много между собой сориться и спорить, но футбол трогать не дадим 🤣
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Олег Св
Бег еще более доступен. Дело в том, что футбол- самая прекрасная игра на свете
Она просто в своей вселенной живёт🤷
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Groznyi2024
По каким деньгам мы впереди планеты всей? Бюджет лиги на уровне пердива АПЛ и какой-нить Бельгии
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Пирс Морган
Больше денег за свое беспонтовое катание хотят или что?
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Денис Давыдов
Ответ Alexander Kalaboutin
Почему чаще всего именно фигуристы так сильно завидуют популярности футбола?
Зависть наверно, футбол гораздо популярнее фигурки и распространен не только среди домохозяек, смотрящих на шоу по гоств)
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Denis Akhmarov
РПЛ по доходам на 16-м месте среди спортивных лиг мира, между 2-й бундеслигой и чемпионшипом. 10-е место если брать только футбольные лиги, кроме топ5 нас опережают млс, китай, бразилия, 2-я бундеслига
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Владислав Романов
У нас и в государственнейшей думе 500 человек сидит, а успехи сомнительные
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Чумасик
Ответ Утренняя Аврора
Я не понимаю, что ТАТ имеет против футбола.? Вечно она язвит и критикует. Не признавать, что футбол любим миллионами, это просто глупость Да, да, и наш футбол, и наши игроки любимы миллионами .Отрицать это- непроходимая глупость. Вот уж не ожидала от Татьяны Анатольевны.
Эта Тарасова ненавидит футбол из-за отца.

Однажды её отец сунулся было в футбол потренировать и проявил полнейшую некомпетентность и несостоятельность.

После этого эта ненормальная возненавидела российский футбол.
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KOTOV71
Надо пиво на фигурном катании разрешить,и ,как говорится " люди потянутся"!
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