«Ювентус» уволит Тудора, тренеру сообщили о решении сегодня утром. Туринцы не побеждают 8 матчей подряд (Фабрицио Романо)
Игор Тудор покидает «Ювентус».
Руководство туринцев сообщило главному тренеру об отставке утром в понедельник, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Массимо Брамбилла.
«Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд – с 13 сентября, безголевая серия команды достигла 4 матчей.
В воскресенье «бьянконери» уступили «Лацио» в Серии А (0:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
