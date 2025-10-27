  • Спортс
  «Ювентус» уволит Тудора, тренеру сообщили о решении сегодня утром. Туринцы не побеждают 8 матчей подряд (Фабрицио Романо)
«Ювентус» уволит Тудора, тренеру сообщили о решении сегодня утром. Туринцы не побеждают 8 матчей подряд (Фабрицио Романо)

Игор Тудор покидает «Ювентус».

Руководство туринцев сообщило главному тренеру об отставке утром в понедельник, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Массимо Брамбилла.

«Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд – с 13 сентября, безголевая серия команды достигла 4 матчей.

В воскресенье «бьянконери» уступили «Лацио» в Серии А (0:1).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
