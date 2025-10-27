Виктор Гусев: «Некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства «Динамо»

Виктор Гусев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Мир РПЛ.

«Тогда [в 1963 году] я думал: «Динамо» — чемпион, так и должно быть. Наверное, будем и в 1964-м первыми, по крайней мере — в 1965-м. Кто бы мог подумать, что с тех пор «Динамо» ни разу не возьмет золото? Только в 1976-м выиграли половинчатый турнир, когда сезон разбили на два. В одном круге первенствовало «Торпедо», а в другом — «Динамо».

К сожалению, некоторые болельщики так и умрут, не увидев чемпионства любимого «Динамо». А кто-то уже умер, не дождавшись этого. Что-то все время мешает клубу. И плохое руководство было, и хорошее, и слабый состав, и великолепный — и все равно немножко не дотягиваем», – сказал комментатор.

После 13 матчей «Динамо » занимает в текущем сезоне Мир РПЛ 9-е место.