Артета назвал победу над «Пэлас» самой важной для «Арсенала» в сезоне: «Соперник – один из лучших в плане организации. Как только потеряешь концентрацию, они тебя накажут»

Микель Артета назвал победу над «Пэлас» (1:0) самой важной для «Арсенала» в сезоне.

«Я только что сказал ребятам, что ценю эту победу больше, чем любую другую в этом сезоне. Мы знали, насколько будет сложно: ты играешь каждые три дня, и у тебя есть большие возможности [упрочить лидерство в АПЛ ], учитывая то, что произошло в эти выходные.

И, знаете что, я знал, что мы играем против команды, которая, на мой взгляд, была одной из лучших в последнее время в плане организации. Знал, насколько они могут все усложнить и огорчить нас. Как только потеряешь концентрацию, они тебя обязательно накажут», – сказал тренер «Арсенала ».