Тарасова о российском футболе: «Имея все возможности находиться в начале списка, он в конце. Пусть тренеры думают, что делать»

Татьяна Тарасова высказалась об уровне футбола в России.

«Имея все возможности находиться в начале списка, наш футбол находится в конце.

Пусть тренеры думают, что с этим делать. Как ни странно, это вопрос не руководителям, а тренерам», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Тарасова о Fan ID: «Пустые трибуны – унылое зрелище»

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