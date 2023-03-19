Тарасова о российском футболе: «Имея все возможности находиться в начале списка, он в конце. Пусть тренеры думают, что делать»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Татьяна Тарасова высказалась об уровне футбола в России.

«Имея все возможности находиться в начале списка, наш футбол находится в конце.

Пусть тренеры думают, что с этим делать. Как ни странно, это вопрос не руководителям, а тренерам», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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4 комментария

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блОК
Опять 25
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blaugrano
Посмотрел бы я на уровень конкуренции в фигурке, если бы весь мир (как это в футболе) имел возможность кататься на льду. А не ограниченное число стран.
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Ярик01
Российский футбол о Тарасовой: да отстань ты уже нахрен
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Andreir888
При всём уважении к Татьяне Анатольевне она говорит о ситуации, далёкой от реальности. Мы никогда, к сожалению, не будем в лидерах мирового футбола. Этому есть объяснение обстоятельствами как объективного, так и субъективного характера. Уверен, многие думающие болельщики понимают, о чём идёт речь
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