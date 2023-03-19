Тарасова о российском футболе: «Имея все возможности находиться в начале списка, он в конце. Пусть тренеры думают, что делать»
Татьяна Тарасова высказалась об уровне футбола в России.
«Имея все возможности находиться в начале списка, наш футбол находится в конце.
Пусть тренеры думают, что с этим делать. Как ни странно, это вопрос не руководителям, а тренерам», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Тарасова о Fan ID: «Пустые трибуны – унылое зрелище»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
4 комментария