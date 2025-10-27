Шпилевский о новичке «Пари НН» Сарфо: «До «Ариса» он играл в Африке, можно сказать, за килограмм картошки. Нуждаемся в таких ребятах»
Алексей Шпилевский рассказал о новичке «Пари НН» Алексе Сарфо.
21-летний ганский хавбек дебютировал за нижегородцев в матче РПЛ с «Балтикой» (0:0).
— Как оцените дебют Сарфо?
— Я разочарован, что он поздно приехал, у него была травма паховых колец. Я этого футболиста тренировал три года в «Арисе». Он, можно сказать, играл в Африке до «Ариса» за килограмм картошки.
Он тренируется с нами девять дней. Наш врач не разрешил его выпускать, но я взял риск на себя. Мы нуждаемся в таких ребятах, — сказал тренер «Пари НН».
