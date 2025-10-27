Россия сыграет с Северной Македонией. Прямую трансляцию матча женской сборной смотрите на ВидеоСпортсе’’ в 15:00 мск

Россиянки проведут 2-й матч на северомакедонском сборе.

Команда Юрия Красножана начнет матч в 15:00 по московскому времени, прямую трансляцию смотрите на ВидеоСпортсе’’ или здесь. Комментатор – Андрей Кусков.

На прошлой неделе сборная России уже выиграла у Северной Македонии 1-й товарищеский матч (2:0) благодаря голам Полины Юкляевой и Азалии Зальмиевой из «Локомотива». Хайлайты игры смотрите на ВидеоСпортсе’‘

