Россия сыграет с Северной Македонией. Прямую трансляцию матча женской сборной смотрите на ВидеоСпортсе’’ в 15:00 мск
Россиянки проведут 2-й матч на северомакедонском сборе.
Команда Юрия Красножана начнет матч в 15:00 по московскому времени, прямую трансляцию смотрите на ВидеоСпортсе’’ или здесь. Комментатор – Андрей Кусков.
На прошлой неделе сборная России уже выиграла у Северной Македонии 1-й товарищеский матч (2:0) благодаря голам Полины Юкляевой и Азалии Зальмиевой из «Локомотива». Хайлайты игры смотрите на ВидеоСпортсе’‘
