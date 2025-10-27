«С давлением «Кайрата» не справились Мбаппе, Винисиус и так далее. 4-2-2-2 – это «Лейпциг», их школа». Тренер «Астаны» Бабаян про 1:1 в последнем туре

Тренер «Астаны» заявил, что «Реал» не справился с давлением «Кайрата».

«Астана » уступила «Кайрату » в борьбе за чемпионство, сыграв с алматинцами вничью (1:1) в заключительном туре Казахстанской Премьер-лиги. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник «Астаны» Марин Томасов пробил в перекладину ворот «Кайрата» после подачи с углового.

30 сентября «Кайрат» принимал «Реал » в рамках общего этапа Лиги чемпионов и уступил со счетом 0:5.

«Мы понимали, что «Кайрат» будет давить. С этим давлением не справились Мбаппе , Винисиус и так далее. Точно так же: давление, вперед, вперед – пятнадцать минут «Кайрат» давил. И ты будешь опускаться, потому что домашняя команда диктует условия, стадион, крайне высоко, четверка в центре…

Дома нужно давить с первых минут, а команда, которая с этим сталкивается, должна выдержать. Если бы мы начали давить и впереди четверку накрывать, то мы оголили бы зону подбора, а это та игра, которую «Кайрат» пропагандирует. 4-2-2-2 – это «Лейпциг», их школа, длинные подборы, дальше – давление через фланги, проникающие через центр… Этого мы боялись в первые пятнадцать минут, поэтому пришлось играть немножко поуже. Да, они давили, но у них ни одного момента не было», – сказал Григорий Бабаян.

Мегаразвязка: на 90+5 из убойной точки в перекладину – и «Кайрат» чемпион!