«Локомотив» вернулся в Москву из Саранска в 2 часа ночи. Задержка вылета была связана с аккумулятором в самолете

«Локомотив» прилетел в Москву из Саранска с задержкой по техническим причинам.

В воскресенье красно-зеленые сыграли вничью с «Акроном » (1:1) в столице Мордовии, но вечером чартерный рейс «Локо » не смог вылететь из Саранска.

Как сообщает «Матч ТВ », проблема с задержкой была связана с аккумулятором самолета, на котором железнодорожники прилетели на матч. Из Москвы аккумулятор привезли на регулярном рейсе «Аэрофлота» и в течение часа заменили.

В итоге самолет доставил команду в аэропорт Шереметьево в понедельник около 2 часов ночи.