«Локомотив» вернулся в Москву из Саранска в 2 часа ночи. Задержка вылета была связана с аккумулятором в самолете
«Локомотив» прилетел в Москву из Саранска с задержкой по техническим причинам.
В воскресенье красно-зеленые сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в столице Мордовии, но вечером чартерный рейс «Локо» не смог вылететь из Саранска.
Как сообщает «Матч ТВ», проблема с задержкой была связана с аккумулятором самолета, на котором железнодорожники прилетели на матч. Из Москвы аккумулятор привезли на регулярном рейсе «Аэрофлота» и в течение часа заменили.
В итоге самолет доставил команду в аэропорт Шереметьево в понедельник около 2 часов ночи.
