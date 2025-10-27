  • Спортс
  • «Локомотив» вернулся в Москву из Саранска в 2 часа ночи. Задержка вылета была связана с аккумулятором в самолете
5

«Локомотив» прилетел в Москву из Саранска с задержкой по техническим причинам.

В воскресенье красно-зеленые сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в столице Мордовии, но вечером чартерный рейс «Локо» не смог вылететь из Саранска.

Как сообщает «Матч ТВ», проблема с задержкой была связана с аккумулятором самолета, на котором железнодорожники прилетели на матч. Из Москвы аккумулятор привезли на регулярном рейсе «Аэрофлота» и в течение часа заменили.

В итоге самолет доставил команду в аэропорт Шереметьево в понедельник около 2 часов ночи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoАкрон
происшествия
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
