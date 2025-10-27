КДК рассмотрит скандирование фанатами «Зенита» оскорбительных выражений на матче с «Динамо»
«Зенит» могут оштрафовать за скандирования болельщиков на матче с «Динамо».
Вчера «Зенит» обыграл «Динамо» в домашнем матче 13-го тура Мир РПЛ (2:1).
КДК РФС на заседании в четверг рассмотрит поведение болельщиков команды из Санкт-Петербурга во время игры.
«Рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками «Зенита» на матче с «Динамо».
Также рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Также систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
