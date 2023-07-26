Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд, прогноз на матч 31.07.2023, товарищеская игра
31 июля в Лас-Вегасе Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд проведут товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованная ставка: ничья (2.16)
Смогут ли манкунианцы обыграть «шмелей»? Как проявят себя новички клуба? Чем ответят дортмундцы? Сможет ли Забитцер огорчить манкунианцев? Ответы на эти вопросы даст предстоящая встреча, а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.
Манчестер Юнайтед
Манкунианцы летом усилились — в команду, взамен ушедшего Давида Де Хеа, пришел Андре Онана. В полузащиту был приобретен Мэйсон Маунт, а еще в команду вернулся Джонни Эванс. Также несколько футболистов вернулись в клуб из аренды.
В рамках предсезонной подготовки манкунианцы уже провели пять матчей, в которых без особых проблем разобрались с Лидсом (2:0), в упорной борьбе переиграли Лион (1:0), в серии пенальти справились с Арсеналом (2:0), а также проиграли Рексему (1:3) и мадридскому Реалу (0:2).
Что касается цифр, то в предыдущих пяти матчах манкунианцы забили шесть голов, но пропустили пять мячей. В среднем, это 1.20 забитых, и 1.00 пропущенных голов за игру.
Лучшие бомбардиры
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды стал Маркус Рэшфорд. Англичанин в 56 матчах наколотил 30 мячей и отдал 9 голевых передач. На втором месте по результативности – Бруну Фернандеш с 14 голами и 13 ассистами в 59 матчах, ну а тройку замыкает Антони Марсьяль с 9 голами и 3 результативными передачами в 29 играх.
Лучшие распасовщики:
Список лучших ассистентов выглядит так: Бруну Фернандеш (13 ассистов в 59 матчах), Кристиан Эриксен (10 ассистов в 44 играх) и Маркус Рэшфорд (9 ассистов в 56 матчах).
Прогноз на матч Барселона – Реал
Боруссия Дортмунд
«Шмели», после продажи Джуда Беллингема в Реал за солидные 103 млн евро, сделали упор на укрепление полузащиты. Из Баварии за 19 млн евро был выписан Марсель Забитцер, к слову, вторую половину минувшего сезона проведший в аренде в Манчестер Юнайтед, ну а вторым солидным усилением стал Феликс Нмеча из Вольфсбурга. За 22-летнего немца дортмундцы выложили 30 млн евро.
Предсезонка для «шмелей» пока проходит идеально. Так, подопечные Терзича катком прошлись по обороне Вестфалии Рюнерн (7:0), затем, в упорной борьбе, был обыгран Рот-Вайсс (3:2), а в предыдущей встрече команда победила Рот-Вайсс Эрфурт (2:1).
Что касается цифр, то дортмундцы в предыдущих пяти матчах наколотили 17 голов, пропустили 5 мячей. Это 3.40 забитых, и 1.00 пропущенных гола за игру.
Лучшие бомбардиры
В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команд стал Джуд Беллингем, наколотивший в 42 матчах 14 голов, и отдавший 6 ассистов, но англичанин уже покинул клуб. Поэтому, лучшие из оставшихся — Дониэлл Мален (10 голов, 6 ассистов в 35 играх), Юлиан Брандт (10 голов и 9 ассистов в 42 играх), а также Себастьен Алле (9 голов и 3 результативные передачи в 22 играх).
Лучшие распасовщики:
Лучшим ассистентом прошлого сезона стал Рафаэл Геррейру, но он летом сменил Дортмунд на Мюнхен, из оставшихся, в тройку лучших распасовщиков вошли Юлиан Брандт, Дониэлл Мален и Марко Ройс, отдавший 6 ассистов в 31 встрече.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд
Безусловно, у игры громкая вывеска, однако искрометной «зарубы» на результат ждать не стоит — все-таки, игра товарищеская. Команды планомерно ведут подготовку к сезону, диагностируя и устраняя у себя слабые места. Например, после поражения от «Реала», Эрик тен Хааг жаловался на нехватку игроков, способных обыграть соперника один в один:
«Однозначно. Нам не хватило двух моментов – с самого начала прессинг мог быть лучше и забитых голов.
Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны обыграть один в один, а у нас такие ситуации возникали. В них оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей и Гарначо. Из таких положений нужно забивать», — заявлял наставник манкунианцев.
К слову, МЮ уже ведет работу над усилением атаки, намереваясь подписать Расмуса Хейлунда из Аталанты. Но и тут не так гладко — форварда также хочет видеть ПСЖ.
Это касается МЮ. Что же дортмундцы, то подопечные Терзича, усилив линию полузащиты, планомерно ведут подготовку к новому сезону, выигрывая матчи, которые должны выигрывать.
История противостояния команд насчитывает семь матчей, а в XXI веке команды провели только одну встречу — в рамках Международного Кубка Чемпионов. Та игра закончилась со счетом 4:1 в пользу дортмундцев.
Впрочем, несмотря на безупречную статистику «шмелей» в товарищеских встречах, проблемы МЮ в атаке и два последних поражения «красных дьяволов», предположим, что игра окончится ничьей. Боруссия в рамках подготовки к сезону все еще не встречалась с по-настоящему топовыми соперниками, а наставник манкунианцев наверняка сделает выводы из предыдущих поражений.
Букмекерская контора «Бетбум» дает следующие коэффициенты на игру:
- победа МЮ — 2.43
- ничья — 2.16
- победа Боруссии — 2.89.
Наш прогноз — ничья.
Где смотреть матч МЮ – Боруссия
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
- Дата проведения
- 31 июля, 04.00, «Allegiant Stadium»
Комментарии