31 июля в Лас-Вегасе Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд проведут товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Игра начнется в 4:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: ничья (2.16)

Смогут ли манкунианцы обыграть «шмелей»? Как проявят себя новички клуба? Чем ответят дортмундцы? Сможет ли Забитцер огорчить манкунианцев? Ответы на эти вопросы даст предстоящая встреча, а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на эту игру.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы летом усилились — в команду, взамен ушедшего Давида Де Хеа, пришел Андре Онана. В полузащиту был приобретен Мэйсон Маунт, а еще в команду вернулся Джонни Эванс. Также несколько футболистов вернулись в клуб из аренды.

В рамках предсезонной подготовки манкунианцы уже провели пять матчей, в которых без особых проблем разобрались с Лидсом (2:0), в упорной борьбе переиграли Лион (1:0), в серии пенальти справились с Арсеналом (2:0), а также проиграли Рексему (1:3) и мадридскому Реалу (0:2).

Что касается цифр, то в предыдущих пяти матчах манкунианцы забили шесть голов, но пропустили пять мячей. В среднем, это 1.20 забитых, и 1.00 пропущенных голов за игру.

Лучшие бомбардиры

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды стал Маркус Рэшфорд. Англичанин в 56 матчах наколотил 30 мячей и отдал 9 голевых передач. На втором месте по результативности – Бруну Фернандеш с 14 голами и 13 ассистами в 59 матчах, ну а тройку замыкает Антони Марсьяль с 9 голами и 3 результативными передачами в 29 играх.

Лучшие распасовщики:

Список лучших ассистентов выглядит так: Бруну Фернандеш (13 ассистов в 59 матчах), Кристиан Эриксен (10 ассистов в 44 играх) и Маркус Рэшфорд (9 ассистов в 56 матчах).

Прогноз на матч Барселона – Реал

Боруссия Дортмунд

«Шмели», после продажи Джуда Беллингема в Реал за солидные 103 млн евро, сделали упор на укрепление полузащиты. Из Баварии за 19 млн евро был выписан Марсель Забитцер, к слову, вторую половину минувшего сезона проведший в аренде в Манчестер Юнайтед, ну а вторым солидным усилением стал Феликс Нмеча из Вольфсбурга. За 22-летнего немца дортмундцы выложили 30 млн евро.

Предсезонка для «шмелей» пока проходит идеально. Так, подопечные Терзича катком прошлись по обороне Вестфалии Рюнерн (7:0), затем, в упорной борьбе, был обыгран Рот-Вайсс (3:2), а в предыдущей встрече команда победила Рот-Вайсс Эрфурт (2:1).

Что касается цифр, то дортмундцы в предыдущих пяти матчах наколотили 17 голов, пропустили 5 мячей. Это 3.40 забитых, и 1.00 пропущенных гола за игру.

Лучшие бомбардиры

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команд стал Джуд Беллингем, наколотивший в 42 матчах 14 голов, и отдавший 6 ассистов, но англичанин уже покинул клуб. Поэтому, лучшие из оставшихся — Дониэлл Мален (10 голов, 6 ассистов в 35 играх), Юлиан Брандт (10 голов и 9 ассистов в 42 играх), а также Себастьен Алле (9 голов и 3 результативные передачи в 22 играх).

Лучшие распасовщики:

Лучшим ассистентом прошлого сезона стал Рафаэл Геррейру, но он летом сменил Дортмунд на Мюнхен, из оставшихся, в тройку лучших распасовщиков вошли Юлиан Брандт, Дониэлл Мален и Марко Ройс, отдавший 6 ассистов в 31 встрече.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд

Безусловно, у игры громкая вывеска, однако искрометной «зарубы» на результат ждать не стоит — все-таки, игра товарищеская. Команды планомерно ведут подготовку к сезону, диагностируя и устраняя у себя слабые места. Например, после поражения от «Реала», Эрик тен Хааг жаловался на нехватку игроков, способных обыграть соперника один в один:

«Однозначно. Нам не хватило двух моментов – с самого начала прессинг мог быть лучше и забитых голов.

Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны обыграть один в один, а у нас такие ситуации возникали. В них оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей и Гарначо. Из таких положений нужно забивать», — заявлял наставник манкунианцев.

К слову, МЮ уже ведет работу над усилением атаки, намереваясь подписать Расмуса Хейлунда из Аталанты. Но и тут не так гладко — форварда также хочет видеть ПСЖ.

Это касается МЮ. Что же дортмундцы, то подопечные Терзича, усилив линию полузащиты, планомерно ведут подготовку к новому сезону, выигрывая матчи, которые должны выигрывать.

История противостояния команд насчитывает семь матчей, а в XXI веке команды провели только одну встречу — в рамках Международного Кубка Чемпионов. Та игра закончилась со счетом 4:1 в пользу дортмундцев.

Впрочем, несмотря на безупречную статистику «шмелей» в товарищеских встречах, проблемы МЮ в атаке и два последних поражения «красных дьяволов», предположим, что игра окончится ничьей. Боруссия в рамках подготовки к сезону все еще не встречалась с по-настоящему топовыми соперниками, а наставник манкунианцев наверняка сделает выводы из предыдущих поражений.

Букмекерская контора «Бетбум» дает следующие коэффициенты на игру:

победа МЮ — 2.43

ничья — 2.16

победа Боруссии — 2.89.

Наш прогноз — ничья.

Где смотреть матч МЮ – Боруссия

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥