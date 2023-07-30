30 июля, в воскресенье, мадридский «Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Встреча пройдет на стадионе «Ковбойс» в американском Арлингтоне и начнется ровно в полночь по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: ТБ 2,5; Ф2 (0).

Барселона

Заокеанское турне «Барселоны» началось с неприятности — в команде случилась вспышка гастроэнтерита, из-за чего был отменен первый матч каталонцев в США против итальянского «Ювентуса», намеченный на 23 июля.

Впрочем, достаточно быстро игроки «Барселоны» пошли на поправку и уже 27 июля все-таки смогли сыграть с лондонским «Арсеналом» в Лос-Анджелесе и в сверхрезультативном матче уступили англичанам со счетом 3:5.

Помимо матча с «Реалом» команда Хави до старта чемпионата Испании, который начнется 11 августа, сыграет с «Миланом» и «Тоттенхэмом».

Что касается изменений в составе чемпионов Испании, то главным событием лета стал приход в качестве свободного агента Илкая Гюндогана, который еще в начале июня выиграл Лигу Чемпионов вместе с «Манчестер Сити». Немцу с турецкими корнями нужны новые спортивные стимулы, и их он хочет найти именно в «Барселоне».

Также «Барса»подписала 31-летнего полузащитника Ориоля Ромеу, который перешел из «Жироны». Ромеу возвращается в Каталонию спустя 12 лет, где начинал свою карьеру.

Еще одним опытным новичком «Барсы» стал экс-защитник «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинес. 32-летний игрок подписал контракт на два года.

Что касается трансферов на выход, то из «Барсы» ушли легенды клуба — Жорди Альба и Серджи Бускетс. Оба игрока подписали контракты с «Интером Майами» и воссоединились с Лионелем Месси.

Также окончательно «Барселону» покинул Антуан Гризманн, которого обратно выкупил «Атлетико».

Прогноз на матч Ахмат – ЦСКА

Реал Мадрид

В отличие от соперника «Реал» проведет в США уже третий товарищеский матч — ранее команда Карло Анчелотти обыграла итальянский «Милан» (3:2) и английский «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Причем в матче с итальянцами «сливочным» пришлось проявить волю: после первого тайма вице-чемпионы Испании уступали с разницей в два мяча, но вторая половина встречи полностью осталась за испанцами и они сумели забить три безответных мяча.

В игре с «МЮ» уже таких подвигов не потребовалось, и мадридцы забили по мячу в каждом из таймов.

В этой встрече свой первый гол за новую команду забил Джуд Беллингем — наверняка этот мяч добавит уверенности экс-игроку дортмундской «Боруссии», которого «Реал приобрел более чем за сто миллионов евро.

В оставшееся до старта сезона время «Реалу» надо привыкнуть играть без своего многолетнего лидера атаки Карима Бензема, который уехал доигрывать в Саудовскую Аравию. Главной ударной силой мадридцев должен стать Винисиус Джуниор, но, возможно, что и Килиан Мбаппе все-таки окажется в составе «сливочных» уже в этом году.

Барселона — Реал Мадрид: история личных встреч

В прошлом сезоне команды провели между собой пять матчей: по два в чемпионате и Кубке Испании, а также в финале Суперкубка страны. В нем победу одержали каталонцы со счетом 3:1 и завоевали первый трофей при Хави.

В чемпионате Испании команды обменялись домашними победами: В Мадриде выиграл «Реал» со счетом 3:1, а каталонцы ответили 2:1.

В Кубке Короля было еще интереснее: в первом полуфинальном матче «Барселона» выиграла в Мадриде с минимальным счетом, но у себя дома потерпела сокрушительное поражение 0:4 и отдала путевку в финал мадридцам, которые в итоге и выиграли трофей.

Барселона — Реал Мадрид: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующий коээфициенты на предстоящий матч: победа «Барселоны» оценивается в 2.78, ничья — 3.55, а успех «Реала» — 2.26.

Тяжело давать прогнозы на «класико» в рамках товарищеской игры, но, вероятно, матч должен получиться верховым, и можно взять ставку ТБ 2,5 за 1.62.

Также «Реал» на данном этапе находится в лучшей форме, так что можно сделать ставку на его победу с форой 0 за 1.69.

Где смотреть матч Барселона – Реал

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