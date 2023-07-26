Где смотреть Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Клубные товарищеские матчи 31 июля
В понедельник, 31 июля, сыграют Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд в рамках Клубных Товарищеских Матчей.
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- Игра пройдет на стадионе Allegiant Stadium в городе Парадайз, штат Невада.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Манчестер Юнайтед – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 04:00 по московскому времени.
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