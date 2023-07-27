«ПСЖ» предложил 50 млн евро за Хейлунда и согласовал с ним контракт. Больше не дадут – в случае отказа «Аталанты» из переговоров выйдут

Теги ПСЖ Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

«ПСЖ» борется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.

Как сообщает L’Équipe, французский клуб предложил за 20-летнего форварда 50 миллионов евро. Повышать предложение «ПСЖ» не намерен.

Фабрицио Романо подтверждает информацию о предложении парижан по Хейлунду и добавляет, что «Аталанта» хочет за него как минимум 70 миллионов евро и бонусы. «ПСЖ» с июня ведет переговоры с окружением Расмуса, но пока уступает «Юнайтед» в борьбе за него.

По данным The Athletic, «ПСЖ» считает запросы бергамасков нереалистичными. В случае, если «Аталанта» откажется продать Хейлунда за 50 миллионов евро, парижане готовы выйти из переговоров.

RMC Sport добавляет, что у Расмуса есть договоренность по условиям личного контракта и с «ПСЖ», и с «Манчестер Юнайтед».

Вчера стало известно, что предложение по датчанину сделал «Манчестер Юнайтед». Оно выше, чем у «ПСЖ» – английский клуб предложил 50+10 млн евро за игрока.

Статистику 20-летнего нападающего можно изучить здесь.

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14 комментариев

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f0rmoceft
МЮ предложил больше, на что надеется ПСЖ?
Плюс МЮ и престижнее, и проект там сейчас отличный.
+21
-7
+14
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Joker17
Ответ Инсаф Галиуллинн
Круто блин а я то надеялся его в МЮ увидеть думал может вторым Холандом будет а по итогу выбрал бабки ну еще ничего не потеряно впринципе может быть тоже в топ клуб перейдет но я понимаю почему МЮ от него отказались боссы Аталанты за баночника 60 млн просили на их месте я бы за 40 его продал
Дальше заголовка не читал?
+6
0
+6
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MU4evainmyheart!!!
Ответ f0rmoceft
МЮ предложил больше, на что надеется ПСЖ? Плюс МЮ и престижнее, и проект там сейчас отличный.
Ну, скорее всего МЮ пока устно предложил такую сумму, а парижане официально.
+4
0
+4
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shapor
Ответ Инсаф Галиуллинн
Круто блин а я то надеялся его в МЮ увидеть думал может вторым Холандом будет а по итогу выбрал бабки ну еще ничего не потеряно впринципе может быть тоже в топ клуб перейдет но я понимаю почему МЮ от него отказались боссы Аталанты за баночника 60 млн просили на их месте я бы за 40 его продал
ничего он еще не выбрал.
+1
0
+1
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Трент Резнор
Лукаку пошёл за мышьяком
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Николай Довыденко
Вполне хороший момент для заработка у Атланты ! Отдавать и не думать даже..
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Andrey Yaroslavtsev
У ПСЖ деньга закончилась? Или поумнели?
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Joker17
Ответ Инсаф Галиуллинн
Да спасибо за высер фан ПСЖ признай уже что твой клуб это денежный мешок который только может заманивать игроков деньгами
Мой клуб не денежный мешок, МЮ зарабатывает свои деньги честно.
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