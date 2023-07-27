«ПСЖ» предложил 50 млн евро за Хейлунда и согласовал с ним контракт. Больше не дадут – в случае отказа «Аталанты» из переговоров выйдут
«ПСЖ» борется с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда.
Как сообщает L’Équipe, французский клуб предложил за 20-летнего форварда 50 миллионов евро. Повышать предложение «ПСЖ» не намерен.
Фабрицио Романо подтверждает информацию о предложении парижан по Хейлунду и добавляет, что «Аталанта» хочет за него как минимум 70 миллионов евро и бонусы. «ПСЖ» с июня ведет переговоры с окружением Расмуса, но пока уступает «Юнайтед» в борьбе за него.
По данным The Athletic, «ПСЖ» считает запросы бергамасков нереалистичными. В случае, если «Аталанта» откажется продать Хейлунда за 50 миллионов евро, парижане готовы выйти из переговоров.
RMC Sport добавляет, что у Расмуса есть договоренность по условиям личного контракта и с «ПСЖ», и с «Манчестер Юнайтед».
Вчера стало известно, что предложение по датчанину сделал «Манчестер Юнайтед». Оно выше, чем у «ПСЖ» – английский клуб предложил 50+10 млн евро за игрока.
Статистику 20-летнего нападающего можно изучить здесь.
Плюс МЮ и престижнее, и проект там сейчас отличный.