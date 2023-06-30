Лапорта об УЕФА: «Они хотели вышвырнуть «Барсу» из ЛЧ, воспользовавшись делом Негрейры. Будем бороться до конца. Это беспрецедентная клеветническая кампания»
Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» намерена сыграть в ЛЧ, несмотря на дело Негрейры.
Сообщалось, что УЕФА может отстранить каталонцев в связи с разбирательствами, касающимися судейского скандала в Испании.
«Я встречался с Чеферином. Они хотели воспользоваться делом Негрейры и вышвырнуть нас из Лиги чемпионов. Но нас нельзя наказывать без суда.
Мы подали заявку на участие в ЛЧ, и пока в принципе нет новостей насчет закрытия дверей перед нами. К тому же у нас будет возможность подать апелляцию, чтобы защитить свои интересы.
Это беспрецедентная клеветническая кампания. Никакой коррупции в судействе не существует. Цель этой кампании – контролировать «Барселону». Но все эти фонды не имели отношения к «Барселоне», прокуратура поторопилась, при всем уважении.
Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами, мы больше всех заинтересованы в том, чтобы факты были установлены. Они уже увидели, что ничего не было.
Мы будем бороться до конца. У нас были разногласия с Ла Лигой, но сейчас отношения восстановлены. Стало больше понимания и взаимного доверия», – сказал президент «Барселоны» в интервью CCMA.
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