Лапорта об УЕФА: «Они хотели вышвырнуть «Барсу» из ЛЧ, воспользовавшись делом Негрейры. Будем бороться до конца. Это беспрецедентная клеветническая кампания»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта заявил, что «Барселона» намерена сыграть в ЛЧ, несмотря на дело Негрейры.

Сообщалось, что УЕФА может отстранить каталонцев в связи с разбирательствами, касающимися судейского скандала в Испании.

«Я встречался с Чеферином. Они хотели воспользоваться делом Негрейры и вышвырнуть нас из Лиги чемпионов. Но нас нельзя наказывать без суда.

Мы подали заявку на участие в ЛЧ, и пока в принципе нет новостей насчет закрытия дверей перед нами. К тому же у нас будет возможность подать апелляцию, чтобы защитить свои интересы.

Это беспрецедентная клеветническая кампания. Никакой коррупции в судействе не существует. Цель этой кампании – контролировать «Барселону». Но все эти фонды не имели отношения к «Барселоне», прокуратура поторопилась, при всем уважении.

Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами, мы больше всех заинтересованы в том, чтобы факты были установлены. Они уже увидели, что ничего не было.

Мы будем бороться до конца. У нас были разногласия с Ла Лигой, но сейчас отношения восстановлены. Стало больше понимания и взаимного доверия», – сказал президент «Барселоны» в интервью CCMA.

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23 комментария

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U
Проклятые англосаксы из Мадрида.
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Барсик Юрана
Провокация Мадридской Хунты 💯
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Andrey Andreev
Лапорта - вор, лжец и коррупционер, который практически разорил Барселону. Ему нужно не про абстрактные понятия рассуждать, а немедленно уходить в отставку
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FCB1991
Ответ HI MARS
Психует Лапортыч,в атаку идёт.Видимо действительно подкупали судей и грозит бан от УЕФА
Ну да. Ни у налоговой, ни у прокуратуры до сих пор нет доказательств, но наказание точно грозит.
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VictorVallecano
Ответ Барсик Юрана
Провокация Мадридской Хунты 💯
Платила Барселона, а провокация мадридская :D
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Сергей Лимонников
Ответ FCB1991
Ну да. Ни у налоговой, ни у прокуратуры до сих пор нет доказательств, но наказание точно грозит.
Ну да, ведь просто УЕФА выгодно исключать из еврокубков один из самых популярных клубов мира. вот они и накинулись на Барсу
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leon01
Вот как ты вышвырнул Месси… всё возвращается
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h4ww7xkqkz
Ещё все впереди
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geoo9
Происки с востока, чувствуется длинная рука Москвы, Даешь свободную Каталонию, Вива Ла Че Гевара добавил в конце руководитель
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Val Smith
Ответ VictorVallecano
Платила Барселона, а провокация мадридская :D
Получается платила за Мадридскую провокацию?)))
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Nacho13
Ответ Andrey Andreev
Лапорта - вор, лжец и коррупционер, который практически разорил Барселону. Ему нужно не про абстрактные понятия рассуждать, а немедленно уходить в отставку
Нужно заменить Лапорту на другого человека по фамилии на Л, а Барселону на некое государство на ту же букву, и тогда твоё сообщение полностью правильное.
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