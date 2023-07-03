Жоан Лапорта: «Барселона» хочет большего – бороться за победу в ЛЧ. По делу Негрейры оснований для санкций нет, и мы этому рады»
Жоан Лапорта сообщил, что дело Негрейры не приведет к отстранению «Барселоны» от ЛЧ.
«Следователи постановили, что оснований для введения санкций нет. Я надеюсь, что это получит окончательное подтверждение. Мы рады и понимаем, что так и должно быть.
В течение 10 дней все будет подтверждено. Отличные новости.
Я объяснил Чеферину, в чем суть дела, что оно не имеет ничего общего со спортивной коррупцией. Он юрист и знает, что тут свой процесс. Ничего не произошло, ничего не будет, мы будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Мы продолжим бороться за победу в Ла Лиге, но теперь хотим большего: бороться за победу в Лиге чемпионов. У нас есть несколько вариантов на рынке, и мы работаем над трансферами в соответствии с утвержденными экономическими планами. Если кто-то уйдет, мы сможем подписать еще больше игроков.
Будут новички в защите и полузащите. Атака в принципе не изменится», – сказал президент «Барселоны».
там только мой профиль, интерфейс, уведомление и прочее
может это только у старых пользователей
хотя моему старому профилю 3 года было, но там тоже не мог поставить
«Реал» в шестой раз подряд не смог преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» в шестой раз подряд не смог пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в плей-офф главного еврокубкового турнира «Реал» встречался с «Лионом». В гостях «Реал» уступил с минимальным счетом, а дома сыграл вничью 1:1.
В последних пяти розыгрышах Лиги чемпионов «Реал» проигрывал в 1/8 финала «Ювентусу», «Арсеналу», «Баварии», «Роме» и «Ливерпулю». В сезоне-2003/04 «сливочные» на этой стадии турнира одолели «Баварию» (2:1 по сумме двух матчей), а в 1/4 финала уступили «Монако» (4:2, 1:3).
Мадрид передает привет)