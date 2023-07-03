Жоан Лапорта: «Барселона» хочет большего – бороться за победу в ЛЧ. По делу Негрейры оснований для санкций нет, и мы этому рады»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта сообщил, что дело Негрейры не приведет к отстранению «Барселоны» от ЛЧ.

«Следователи постановили, что оснований для введения санкций нет. Я надеюсь, что это получит окончательное подтверждение. Мы рады и понимаем, что так и должно быть.

В течение 10 дней все будет подтверждено. Отличные новости.

Я объяснил Чеферину, в чем суть дела, что оно не имеет ничего общего со спортивной коррупцией. Он юрист и знает, что тут свой процесс. Ничего не произошло, ничего не будет, мы будем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Мы продолжим бороться за победу в Ла Лиге, но теперь хотим большего: бороться за победу в Лиге чемпионов. У нас есть несколько вариантов на рынке, и мы работаем над трансферами в соответствии с утвержденными экономическими планами. Если кто-то уйдет, мы сможем подписать еще больше игроков.

Будут новички в защите и полузащите. Атака в принципе не изменится», – сказал президент «Барселоны».

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28 комментариев

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bevooch
Ответ Этот Райола хочет денег
Лапорта: финансовых потерь нет, все по плану, впереди цель-победа в ЛЧ. Блин, у кого он методичку спер?)...
Все поставленные цели клуба будут достигнуты в запланированные сроки. Победа в ЛЧ будет добыта тогда, когда запланирована. У нас есть план и он не подлежит корректировке.
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Этот Райола хочет денег
Лапорта: финансовых потерь нет, все по плану, впереди цель-победа в ЛЧ. Блин, у кого он методичку спер?)...
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Александр Колосов
Ответ lelouch
Такой вопрос: как аву поставить?
Расскажи брат, как что-то прояснится
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Должно быть имелось в виду победу или две на групповом этапе ЛЧ.
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Ответ bevooch
Все поставленные цели клуба будут достигнуты в запланированные сроки. Победа в ЛЧ будет добыта тогда, когда запланирована. У нас есть план и он не подлежит корректировке.
Если только Левандовски не поднимет мятеж
+4
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Александр Колосов
Пусть ЛЕ для начала выиграет. Или хотя бы до финала дойдет. Развитие поступательное должно быть.
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bevooch
Ответ Александр Колосов
Пусть ЛЕ для начала выиграет. Или хотя бы до финала дойдет. Развитие поступательное должно быть.
Для начала можно из группы выйти не с третьего места. Уже прогресс будет.
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wjvxpb5q6f
Ответ bevooch
Все поставленные цели клуба будут достигнуты в запланированные сроки. Победа в ЛЧ будет добыта тогда, когда запланирована. У нас есть план и он не подлежит корректировке.
Да они еще даже не начинали поход на ушастого.
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svaz
Ответ Этот Райола хочет денег
Лапорта: финансовых потерь нет, все по плану, впереди цель-победа в ЛЧ. Блин, у кого он методичку спер?)...
при лапорте и правда нет финансовых потерь, он выгребает из ямы после бармалея
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brig_Mercury
Победа в ЛЧ? Если только он лично задействует все рычаги судейского корпуса.
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YOKODZUMA
Ну подкупили судей. С кем не бывает.
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YOKODZUMA
Ответ bevooch
Все поставленные цели клуба будут достигнуты в запланированные сроки. Победа в ЛЧ будет добыта тогда, когда запланирована. У нас есть план и он не подлежит корректировке.
Цели остаются неизменными но изменяются в соответствии с текущим моментом.
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lelouch
Ответ Любезный Коссутий
настройки > аватар и фото
у меня нету
там только мой профиль, интерфейс, уведомление и прочее
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lelouch
Ответ Александр Колосов
Расскажи брат, как что-то прояснится
нету пункта аватар и фото
может это только у старых пользователей
хотя моему старому профилю 3 года было, но там тоже не мог поставить
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lelouch
Ответ Любезный Коссутий
а, ты новичок. тогда нарабатывай рейтинг. на каком-то этапе откроются эти настройки.
спасибо
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wjvxpb5q6f
Ответ зак
Представляю если бы Реал не вышел из группы ЛЧ, там тренера на куски порвали бы не важно Клопп, Пеп и тд. а тут терпилы два года с тренером уровня Сельты, говорят о победе в ЛЧ)
11 марта 2010, 01:16
«Реал» в шестой раз подряд не смог преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в шестой раз подряд не смог пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в плей-офф главного еврокубкового турнира «Реал» встречался с «Лионом». В гостях «Реал» уступил с минимальным счетом, а дома сыграл вничью 1:1.

В последних пяти розыгрышах Лиги чемпионов «Реал» проигрывал в 1/8 финала «Ювентусу», «Арсеналу», «Баварии», «Роме» и «Ливерпулю». В сезоне-2003/04 «сливочные» на этой стадии турнира одолели «Баварию» (2:1 по сумме двух матчей), а в 1/4 финала уступили «Монако» (4:2, 1:3).

Мадрид передает привет)
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