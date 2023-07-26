Аршавин о посещаемости «Зенита»: «Это не только от клуба зависит, но и от принимаемых в нашей стране законов. До нововведений проблем не испытывали»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Политика Матч ТВ Fan ID Футбол

Андрей Аршавин ответил на вопрос о наполняемости стадиона «Зенита».

«Это, к сожалению, зависит не только от клуба, но и от принимаемых в нашей стране законов.

До известных нововведений проблем с посещаемостью домашних матчей «Зенит» не испытывал», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.

С 1 июля 2022 года вступил в силу закон о карте болельщика (Fan ID), без которой нельзя посетить матч Мир РПЛ.

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.

19 комментариев

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EKSPERT
Смело,браво
+31
-5
+26
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Fona
Ответ EKSPERT
Смело,браво
Очень смело, в стиле "кто-то что-то там принял, и наверное оно не на пользу", ни капли конкретики, чтобы не обидеть всевышних и не получить под зад
+9
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граф Якунин
Ответ ЗЕНИТ65
Ну 30 000 во вторник, в 9 вечера на Кубковом матче - очень неплохо. В масквабаде столько все вместе не соберут.
Бери выше. Во всей стране не наберут
+9
-3
+6
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.ru
Это, к сожалению, зависит не только от клуба, но и от принимаемых в нашей стране законов...
Андрюха, поймаешь Валуева, вставь ему там как следует...
+8
-4
+4
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Аморалинни
Ответ воен
Нынче уже просто констатация фактов без имён виновных и конкретных процессов - это уже смелость?
Нет конечно, смелость это писать о политике на спортивном сайте
+2
0
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Двоечник
Ну хоть один из питерских сказал правду, а не стал как обычно юлить
+12
-12
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Сергей Сорокин
Аршавин будущий иноагент )
+1
-1
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Викентий Тристаграмматиков
7 августа 2022, Андрей Аршавин: «Fan ID работает против футбола»
28 декабря 2022, Аршавин о Fan ID: «Один доброжелатель сказал: «Когда спрашивают про карту болельщика, нужно стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего»

По тонкому льду.
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воен
Ответ EKSPERT
Смело,браво
Нынче уже просто констатация фактов без имён виновных и конкретных процессов - это уже смелость?
+5
-5
0
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Аморалинни
Ответ Fona
Очень смело, в стиле "кто-то что-то там принял, и наверное оно не на пользу", ни капли конкретики, чтобы не обидеть всевышних и не получить под зад
Ну-ка, давай с конкретикой
0
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