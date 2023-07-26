Аршавин о посещаемости «Зенита»: «Это не только от клуба зависит, но и от принимаемых в нашей стране законов. До нововведений проблем не испытывали»
Андрей Аршавин ответил на вопрос о наполняемости стадиона «Зенита».
«Это, к сожалению, зависит не только от клуба, но и от принимаемых в нашей стране законов.
До известных нововведений проблем с посещаемостью домашних матчей «Зенит» не испытывал», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.
С 1 июля 2022 года вступил в силу закон о карте болельщика (Fan ID), без которой нельзя посетить матч Мир РПЛ.
На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.
Андрюха, поймаешь Валуева, вставь ему там как следует...
28 декабря 2022, Аршавин о Fan ID: «Один доброжелатель сказал: «Когда спрашивают про карту болельщика, нужно стать глупо-слепо-немым». Добавить нечего»
По тонкому льду.