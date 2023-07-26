Аршавин о посещаемости «Зенита»: «Это не только от клуба зависит, но и от принимаемых в нашей стране законов. До нововведений проблем не испытывали»

Андрей Аршавин ответил на вопрос о наполняемости стадиона «Зенита».

«Это, к сожалению, зависит не только от клуба, но и от принимаемых в нашей стране законов.

До известных нововведений проблем с посещаемостью домашних матчей «Зенит» не испытывал», – сказал заместитель генерального директора « » .

С 1 июля 2022 года вступил в силу закон о карте болельщика (Fan ID), без которой нельзя посетить матч Мир .

На данный момент оформлять Fan ID для похода на матчи Фонбет Кубка России (за исключением суперфинала) и Olimpbet Суперкубка России не требуется.