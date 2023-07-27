Джуд Беллингем: «Реал» – крупнейший клуб с лучшими игроками, не сомневался перед переходом. Мы можем нацеливаться на многое»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем оценил первые недели, проведенные в «Реале».

В товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (2:0) полузащитник забил победный гол и отыграл 45 минут. До этого он провел на поле 64 минуты в игре с «Миланом» (3:2).

«Я наслаждаюсь. Пока все хорошо. Получаю удовольствие от игры за эту команду, учусь у стольких великих игроков.

В предстоящем сезоне «Реал» ждут большие вызовы. Мы можем нацеливаться на многое, и это правильно. Это крупнейший клуб с лучшими игроками. Ожидания высоки, так и должно быть. Нужно выходить на поле и соответствовать им.

Нравится, как все выкладываются на тренировках. Я вижу правильное отношение к делу ежедневно. Я не сомневался, когда решил перейти в «Реал», потому что знал, какие хорошие тут игроки. Знаю, какие качества я могу добавить команде, и чувствую, что вписался.

Получаю удовольствие от своей роли. Против «Милана» я провел достойный матч, против «Манчестер Юнайтед» – тоже. Хочу сохранить этот ритм и войти с ним в сезон», – сказал Беллингем.

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25 комментариев

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Сикарио
Ответ Виктор Петров
педри гави гюндоган бальде араухо роке рафинья дембеле натянут их на изи
это что за ноунеймы?
+27
-6
+21
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se_queda
Мадрид пик клубного футбола
+20
-7
+13
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Ena Therapy
По товарникам конечно судить рано , но Джуд выглядит ,как лютый топ . Просто был везде , полузащита просто зверская у реала.
Ну и остальные новички понравились, особенно Фран Гарсия, поднаберется опыта на таком уровне , думаю Девис не нужен будет с такой игрой , лучше сменщика Карвалю купить
+10
-4
+6
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corazón blanco
Сложилось такое впечатление, будто Джуд уже несколько лет играет за Мадрид. Отлично влился не только в коллектив, но в игровую модель команды. Взаимодействуют отлично с партнерами, с которыми вчера еще был не знаком. Здоровья Джуду, может стать великим игроком с большой буквы. Ну и классный гол сегодня забил. Онана хотел его ошарашить своим быстрым выходом из ворот и сокращением дистанции, но Джуд принял молниеносное решение и элегантно, как в лучших традициях Рауля, черпачком перекинул вратаря.
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13ыйРычагЛапорты
Ответ Виктор Петров
педри гави гюндоган бальде араухо роке рафинья дембеле натянут их на изи
рычаги приготовили ?
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Seoul Candy
Ответ Виктор Петров
это те кто натянули рояльку в прошлом сезоне на изи
Там Арсенал слишком интенсивно играл ))
+3
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Kaka_GOAT
Белллингем, Камавинга, Валверде, Тчуамени, Арда, Вини , Родриго + вероятно Мбаппе+ Эндрик в следующем году
Будущее за Реалом
+7
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+1
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JENNINGS
Очень красивый гол положил сегодня!
Надеемся, Джуд войдёт в историю лучшего футбольного клуба в истории! Только успехов!
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инок
Тренировки Джуда с Модричем, Кроосом и другими игроками это желание абсолютно всех футболистов без исключения. Реал - вершина футбола и пик карьеры любого футболиста. Успехов ему в команде.
+3
-3
0
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Артём Поддубный
адекватное мнение, адекватного и качественного игрока, который выбрал не деньги, а футбол.
0
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ML26
Ответ Виктор Петров
это те кто натянули рояльку в прошлом сезоне на изи
Натянули это 0:4 на спотифае?
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Артём Поддубный
Ответ Виктор Петров
это те кто натянули рояльку в прошлом сезоне на изи
это тогда когда 4:0 слетели? и Винисиус вертел Араухо?
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13ыйРычагЛапорты
Ответ инок
Тренировки Джуда с Модричем, Кроосом и другими игроками это желание абсолютно всех футболистов без исключения. Реал - вершина футбола и пик карьеры любого футболиста. Успехов ему в команде.
Некоторым больше нравятся рычаги.....
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