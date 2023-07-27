Джуд Беллингем: «Реал» – крупнейший клуб с лучшими игроками, не сомневался перед переходом. Мы можем нацеливаться на многое»
Джуд Беллингем оценил первые недели, проведенные в «Реале».
В товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед» (2:0) полузащитник забил победный гол и отыграл 45 минут. До этого он провел на поле 64 минуты в игре с «Миланом» (3:2).
«Я наслаждаюсь. Пока все хорошо. Получаю удовольствие от игры за эту команду, учусь у стольких великих игроков.
В предстоящем сезоне «Реал» ждут большие вызовы. Мы можем нацеливаться на многое, и это правильно. Это крупнейший клуб с лучшими игроками. Ожидания высоки, так и должно быть. Нужно выходить на поле и соответствовать им.
Нравится, как все выкладываются на тренировках. Я вижу правильное отношение к делу ежедневно. Я не сомневался, когда решил перейти в «Реал», потому что знал, какие хорошие тут игроки. Знаю, какие качества я могу добавить команде, и чувствую, что вписался.
Получаю удовольствие от своей роли. Против «Милана» я провел достойный матч, против «Манчестер Юнайтед» – тоже. Хочу сохранить этот ритм и войти с ним в сезон», – сказал Беллингем.
Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально
Беллингем – в «Реале». Платят больше 100 млн, бьют трансферные рекорды
Ну и остальные новички понравились, особенно Фран Гарсия, поднаберется опыта на таком уровне , думаю Девис не нужен будет с такой игрой , лучше сменщика Карвалю купить
Будущее за Реалом
Надеемся, Джуд войдёт в историю лучшего футбольного клуба в истории! Только успехов!