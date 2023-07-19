Беллингем об адаптации в «Реале»: «Мой испанский улучшился, Браим и Васкес постоянно учат ругательствам. Жду не дождусь, когда смогу ими воспользоваться»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лукас Васкес Браим Диас Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал, как проходит его адаптация в «Реале».

«[Игроки «Реала»] – отличные ребята. Мне нравится быть рядом с ними. Сколько бы они ни выигрывали, они твердо стоят на земле.

Все хорошо говорят по-английски, мой испанский тоже становится лучше. Лукас Васкес и Браим – мои лучшие учителя, они постоянно учат меня ругательствам (смеется). Жду не дождусь, когда смогу ими воспользоваться.

Обстановка сменилась, но я не хочу никуда выходить. После тренировок я устаю и не хочу каждый день куда-то ходить. Хотя я бы хотел прогуляться по городу, когда у меня будет возможность. Я думаю, очень важно познакомиться с новой культурой и впитать ее в себя.

Мне хочется получать от жизни такое же удовольствие, как от тренировок», – сказал Беллингем.

Беллингем о тренировках в «Реале»: «Каждое мгновение – радость. Кроос – маэстро, мяч летит туда, куда он хочет»

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12 комментариев

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corazón blanco
Ответ А. Мостовой
Сразу показал свой интелектуальный уровень. В принципе в Реал других и не берут..
Написано же в скобках (смеется). И еще Вы из всей новости сделали акцент именно на этом, и говорите об интеллектуальном уровне)
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M93
Ответ GuruFutbola
Одно из этих ругательств: «один пенальти, пожалуйста» ;)
В Барселоне немного иначе: один пенальти и десять рычагов, пожалуйста.
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M93
Ответ GuruFutbola
У мчк в прошлом сезоне в 10 раз больше пенальти было, вот так вот Не зря судейским клубом во всей Европе считается, но тебе этого откуда знать)
Я не знаю что такое мчк. Научись команды писать с уважением, 🤡.
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AnMe
Самое главное перед матчами - научиться ругаться на испанском :D не осуждаю ахах
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JENNINGS
Ответ M93
Я не знаю что такое мчк. Научись команды писать с уважением, 🤡.
Это он про свою «Барселону» так, кстати, в точку :)
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GuruFutbola
Ответ M93
Я так понимаю ты про свою Барселону. Раньше то она была у вас БЧК - официальный девиз Больше Чем Клуб. Ну а как она погрязла в долгах и судейских махинациях с Негрейрой, то да, в пору называть уже Меньше Чем Клуб. И да, про пенальти. Сезон 15/16. Барселона пробила 19 пенальти. Наслаждайся.
Лень читать твое сочинение, сорян
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