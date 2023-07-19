Беллингем об адаптации в «Реале»: «Мой испанский улучшился, Браим и Васкес постоянно учат ругательствам. Жду не дождусь, когда смогу ими воспользоваться»

Джуд Беллингем рассказал, как проходит его адаптация в «Реале».

«[Игроки «Реала»] – отличные ребята. Мне нравится быть рядом с ними. Сколько бы они ни выигрывали, они твердо стоят на земле.

Все хорошо говорят по-английски, мой испанский тоже становится лучше. Лукас Васкес и Браим – мои лучшие учителя, они постоянно учат меня ругательствам (смеется). Жду не дождусь, когда смогу ими воспользоваться.

Обстановка сменилась, но я не хочу никуда выходить. После тренировок я устаю и не хочу каждый день куда-то ходить. Хотя я бы хотел прогуляться по городу, когда у меня будет возможность. Я думаю, очень важно познакомиться с новой культурой и впитать ее в себя.

Мне хочется получать от жизни такое же удовольствие, как от тренировок», – сказал Беллингем.

Беллингем о тренировках в «Реале»: «Каждое мгновение – радость. Кроос – маэстро, мяч летит туда, куда он хочет»